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士林溪山里百餘人疑急性腸胃炎 水質採樣大腸桿菌群數偏高
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士林溪山里百餘人疑急性腸胃炎 水質採樣大腸桿菌群數偏高

2024/4/13 14:48（4/13 15:27 更新）
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台北市士林區溪山里疑爆發急性腸胃炎群聚，多人出現上吐下瀉症狀。圖為台北市立聯合醫院陽明院區醫療團隊進駐提供里民就近就醫服務。（台北市衛生局提供）
台北市士林區溪山里疑爆發急性腸胃炎群聚，多人出現上吐下瀉症狀。圖為台北市立聯合醫院陽明院區醫療團隊進駐提供里民就近就醫服務。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市士林區溪山里爆發疑急性腸胃炎群聚百餘人有腹瀉等症狀。北水處今天表示，溪山國小等3處採樣水質，大腸桿菌群數值偏高，會針對溪山里水源系統加藥消毒。

台北自來水事業處發布新聞資料指出，士林區溪山里自設水源系統發生疑水質不佳事件，8日接獲里長通報，市長蔣萬安指示北水處至溪山里自設水源系統採樣檢測水質，檢驗結果大腸桿菌

大腸桿菌小百科

大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，大部分屬於「非病原性」，只有少部分大腸桿菌會引起下痢、腹痛等症狀，稱之為「病原性」大腸桿菌。

  • 潛伏期：一般引起食品中毒之潛伏期平均為5到48小時，另外腸道出血性大腸桿菌引起的中毒潛伏期為2到8天。
  • 中毒症狀：主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。
  • 預防方法：食品需經適當加熱處理，食品器具及容器應徹底清洗消毒，勤洗手、定期實施水質檢查等。
  • 治療方法：一般不用抗生素，只要補充水分，4～5天後會自行痊癒。不可使用止瀉劑。
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群數值偏高，為3900MPN/100毫升。

北水處表示，通報里長轉知里民暫時不能飲用水，並提供自來水取水站，10日再派員前往採樣檢測，大腸桿菌群數值下降到1700。

北水處指出，12日再派員前往天溪二橋旁、帕米爾公園、溪山國小進行水質採樣，今天檢測結果出爐，分別為5800、1400、86，大腸桿菌群數皆超標，溪山國小雖經紫外線消毒，仍不符合飲用水標準。

北水處表示，此次採樣檢測水質內的大腸桿菌群方法為多管發酵法，單位為MPN/100毫升；今天也派遣專業人員針對溪山里水源系統加藥消毒，維護民眾用水安全。

北水處指出，溪山里居民日常用水是當地居民自行成立供水組織自設水源系統，平常自行管理，且是取自未經加藥消毒處理的山泉水，可能受日前地震影響，導致水源污染，才出現大腸桿菌群過高。

北水處表示，為緊急提供里民乾淨自來水，至善路3段76號旁公車站牌旁、溪山里辦公處、聖人橋頭平台、溪山國小門口及校內廣場已設緊急取水站，針對山區使用自來水問題，蔣萬安要求將以專案處理，儘速解決。（編輯：李錫璋）1130413

臨時取水站地點。（中央社製圖）
臨時取水站地點。（中央社製圖）
#北水處
#台北市
#蔣萬安
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