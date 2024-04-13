士林溪山里百餘人疑急性腸胃炎 水質採樣大腸桿菌群數偏高

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市士林區溪山里爆發疑急性腸胃炎群聚百餘人有腹瀉等症狀。北水處今天表示，溪山國小等3處採樣水質，大腸桿菌群數值偏高，會針對溪山里水源系統加藥消毒。

台北自來水事業處發布新聞資料指出，士林區溪山里自設水源系統發生疑水質不佳事件，8日接獲里長通報，市長蔣萬安指示北水處至溪山里自設水源系統採樣檢測水質，檢驗結果 大腸桿菌 大腸桿菌小百科 大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，大部分屬於「非病原性」，只有少部分大腸桿菌會引起下痢、腹痛等症狀，稱之為「病原性」大腸桿菌。 潛伏期：一般引起食品中毒之潛伏期平均為5到48小時，另外腸道出血性大腸桿菌引起的中毒潛伏期為2到8天。

中毒症狀：主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。

預防方法：食品需經適當加熱處理，食品器具及容器應徹底清洗消毒，勤洗手、定期實施水質檢查等。

治療方法：一般不用抗生素，只要補充水分，4～5天後會自行痊癒。不可使用止瀉劑。 看更多 關閉 群數值偏高，為3900MPN/100毫升。

北水處表示，通報里長轉知里民暫時不能飲用水，並提供自來水取水站，10日再派員前往採樣檢測，大腸桿菌群數值下降到1700。

北水處指出，12日再派員前往天溪二橋旁、帕米爾公園、溪山國小進行水質採樣，今天檢測結果出爐，分別為5800、1400、86，大腸桿菌群數皆超標，溪山國小雖經紫外線消毒，仍不符合飲用水標準。

北水處表示，此次採樣檢測水質內的大腸桿菌群方法為多管發酵法，單位為MPN/100毫升；今天也派遣專業人員針對溪山里水源系統加藥消毒，維護民眾用水安全。

北水處指出，溪山里居民日常用水是當地居民自行成立供水組織自設水源系統，平常自行管理，且是取自未經加藥消毒處理的山泉水，可能受日前地震影響，導致水源污染，才出現大腸桿菌群過高。

北水處表示，為緊急提供里民乾淨自來水，至善路3段76號旁公車站牌旁、溪山里辦公處、聖人橋頭平台、溪山國小門口及校內廣場已設緊急取水站，針對山區使用自來水問題，蔣萬安要求將以專案處理，儘速解決。（編輯：李錫璋）1130413