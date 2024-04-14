烏克蘭總統澤倫斯基：德國將提供愛國者防空系統

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在基輔努力保衛其能源系統免受俄羅斯轟炸的「關鍵時刻」，德國將向烏克蘭額外提供1套美國製造的愛國者（Patriot）防空系統和防空飛彈。

路透社報導，俄羅斯全面入侵烏國已逾2年，近幾週裡俄軍對烏國發電站發動3次大規模空襲，促使基輔發出絕望的呼籲，要求西方盟國提供高階防空系統。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在社群平台X發文表示，「德國將向烏克蘭提供額外的愛國者防空系統。」此舉顯示德國已成為烏克蘭的主要支持者，而美國的軍援仍在國會卡關。

蕭茲說，「我們堅定地站在烏克蘭這邊。」他還說，澤倫斯基在今天的電話中告訴他，「俄羅斯對民用能源基礎設施發動大規模空襲」。

德國駐烏國大使葉格（Martin Jaeger）在X上呼籲，「其他國際夥伴現在必須迅速跟進。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在訊息應用程式Telegram上表示，他感謝蕭茲決定額外提供1套愛國者系統和飛彈。

隨後，澤倫斯基在其夜間演說中宣布，「我們也正與德國商討提供額外的IRIS-T系統，這也是1套強大的防空系統，並為我們現有的防空系統提供飛彈。」

據葉格的說法，本次軍援交付完成後，將使烏克蘭擁有的德國愛國者系統數量增加到3套，現有的1套IRIS-T和獵豹（Gepard）系統「也會繼續發揮良好功能」。

澤倫斯基上週表示，烏克蘭需要25套美製的愛國者防空系統，以保護該國免受俄羅斯攻擊。

澤倫斯基今天也在Telegram發布聲明稱，他和蕭茲還討論了6月在柏林舉行的重建會議，以及在瑞士舉行的和平峰會的準備工作。（譯者：施施）1130414