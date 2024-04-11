烏克蘭國會通過動員法 俄軍攻擊各地能源設施

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（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭國會今天通過一項軍事動員法案，刪除允許長期服役軍人退伍的條款。與此同時，俄軍再度對烏國各地的能源設施發動「大規模空襲」。

法新社報導，烏克蘭軍隊這幾個月來在戰場上苦苦掙扎。亟需的軍援在美國國會受阻、人力和彈藥嚴重短缺，都是削弱烏軍戰力的背後原因。

烏國官員表示，俄軍在黎明時分向烏國5個地區發動空襲，造成南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）至少4人喪生。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也指出，俄軍連夜向烏國各地發射超過40枚飛彈和40架無人機。

他說，俄軍再度瞄準「關鍵基礎設施」，因為多個州都通報發電廠和輸氣系統遭攻擊。

澤倫斯基在訪問立陶宛時，呼籲西方國家不要「視而不見」，並要求提供更多防空武器。立陶宛是烏國對抗俄國最堅定的盟友之一。

回到國內，烏國國會今天通過一項動員法。這項法案數月來遭到國內的許多人反對。

昨天，國會議員迫於軍方高層壓力，刪除允許作戰超過36個月士兵返家的條款。

接下來，相關法案需由澤倫斯基簽署以完成立法。法案還將加強對逃兵的懲罰，並制定新的徵兵程序。

前線士兵昨天告訴法新社，他們對於動員解除條款遭到刪除感到十分「震驚」。

俄國對烏克蘭的入侵行動已持續2年多，如今大部分前線實際上處於僵持狀態，且目前仍看不到戰爭結束的跡象。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130411