澳洲商場持刀攻擊釀6死 警方：孤狼犯案不排除恐攻
2024/4/13 18:10（4/13 18:22 更新）
（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲警方今天表示，雪梨一處購物中心有多人遭刺傷，其中包括1名9個月大嬰兒，6人因此喪命。凶嫌已遭警方擊斃。警方證實，持刀凶嫌是孤狼犯案，不排除恐攻。
警方說，5人當場喪命，另1人送醫傷重不治。
新南威爾斯州警察廳助理廳長庫克（Anthony Cooke）告訴媒體，凶嫌是單獨犯案。庫克說，凶嫌身分和攻擊動機目前還在調查中。警方表示，不存在持續的威脅。
法新社報導，警方表示，不排除是恐攻事件。
法新社報導，這起事件發生於雪梨市的大型商場「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction），該商場今天下午湧入許多前來購物的民眾。
庫克指出，凶嫌當地時間約下午3時10分進入購物中心，不久後離去，接著在約3時20分回到購物中心，持刀在購物中心內走動，隨機攻擊民眾。凶嫌隨後遭到警方擊斃。
澳洲總理也表示，雪梨購物中心攻擊事件造成多人傷亡。
新南威爾斯州救護單位發言人於今天稍早記者會表示，至少有8名傷患被送到雪梨地區的數家醫院救治。（譯者：劉淑琴、陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1130413
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