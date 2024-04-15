早安世界》伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂
伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂
伊朗13日朝以色列發射無人機和飛彈，報復以色列1日針對其大馬士革領事館的致命攻擊。以色列軍方表示，伊朗發射的無人機和飛彈超過300個，造成至少12人受傷，其中1名7歲女童正在加護病房接受治療。紐時引述多名官員所言指稱，以色列曾一度要攻擊伊朗，但尼坦雅在與拜登通話後，取消攻擊計畫。以色列和伊朗是怎麼從堅定盟友變成不共戴天的敵人，法新社回顧他們過去半世紀的關係。（看完整報導）
大台北花東15日起短暫陣雨 南高屏留意局部36度以上高溫
中央氣象署表示，17日之前有1波鋒面在台灣北部海面，大台北及花東有零星短暫陣雨，鋒面18日、19日可能南移，仍須觀察；南高屏地區15日留意局部攝氏36度以上高溫。20日、21日預估各地轉多雲到晴，午後北部、東北部地區及中部、東部山區有局部短暫陣雨。（看完整報導）
寶林茶室環境未培養出唐菖蒲伯克氏菌 王必勝：絕非懸案
關於寶林茶室食物中毒案，衛生福利部次長王必勝說，相關檢驗與細菌培養工作已告一段落，廚師相關2處所環境採檢都未培養出唐菖蒲伯克氏菌。媒體詢問是否會變成懸案，王必勝表示，此案非常明確是邦克列酸食物中毒；衛福部用檢驗、細菌培養等方式找尋科學證據，提供檢方判斷，後續將由司法檢調偵辦。（看完整報導）
天王星大樓拆除續留意貓咪 砂卡礑搜救因落石暫停
花蓮市天王星大樓拆除第10天，花蓮縣政府建設處指出，天王星大樓6樓已拆完，目前往下面樓層持續拆除，估計17、18日可以拆完。8樓余姓住戶的「花花」、和另一隻「歐膩」未找到，工作人員持續留意。另外，花蓮縣消防局考量人員安全，與失聯澳洲籍新加坡夫妻家屬協議後暫停砂卡礑搜救，待無危險之虞且有新事證後，再重啟行動。（看完整報導）
死刑合憲或違憲爭點一次看 憲法法庭23日開庭辯論
死刑存廢為台灣社會矚目議題，憲法法庭23日將針對37名待決死囚提出的聲請法規範憲法審查進行言詞辯論，聚焦死刑是否違憲、若合憲須要有何配套措施等爭點。憲法法庭最快將於今年7月下旬做出判決，是否影響死刑存廢或牽動修法，各界高度關切。（看完整報導）
印尼雅萬高鐵車廂因暴雨積水 中國製品質引關注
印尼社群媒體近期流傳一段雅萬高鐵車廂走道積水影片，指出列車在行經萬隆時因暴雨漏水，導致車廂地板上積水。雅萬高鐵營運公司表示，當時暴雨伴隨強風，雨水才會進到車廂，並未發生漏水狀況，且5分鐘內就清除積水。（看完整報導）
雪梨賣場隨機捅人案6死 澳警排除恐攻或意識形態動機
澳洲雪梨一購物中心發生隨機捅人案，一男子持刀殺害6人後被警方擊斃。警方排除恐攻或意識形態動機，確認犯嫌為40歲的考奇，並指出其有精神問題歷史。事件中有至少12人受傷，包括一名9個月大嬰兒，其傷勢嚴重但穩定。警方表示，目前沒有證據顯示此案由特定動機或意識形態驅動。（看完整報導）
德總理蕭茲率企業團訪中 分析：對中防範不等於脫鉤
德國總理蕭茲14日抵達中國，展開3天訪中之旅，隨行包含環境、農業、交通3名部長及多名企業家。這是蕭茲二度訪中，也是去年德國發布首份中國戰略報告後的首次訪中行。學者分析，德國汽車產業連結中國很深，難以做到脫鉤，只能朝「去風險化」前進；蕭茲訪中是務實表現，調整德中關係是漸進式的。（看完整報導）
嚴懲詐欺犯罪 法務部：高額或3人以上擬提高刑責、3犯不得假釋
法務部14日說，配合政院研議打擊詐欺專法，嚴懲詐欺犯罪及保護被害人2大方向研擬草案，高額詐欺或3人以上複合不同詐欺手段，提高法定刑責3年以上10年以下。近年詐欺犯罪占總體犯罪比例逐年攀升，法務部認為，詐欺犯罪具有常習性是原因之一，為了使詐欺犯罪者入監服刑確實發揮矯治效果，有必要提高假釋門檻。（看完整報導）
台灣旅客因電動輪椅外觀看不到電池遭拒登機 樂桃航空致歉無意歧視
一名台灣女性身障旅客5日在日本沖繩縣那霸機場欲搭乘樂桃航空返台時，在登機前被樂桃以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機，讓這名女性認為遭受歧視對待。日本每日新聞報導，這名台灣旅客因罹患容易骨折的罕見疾病先天性成骨不全症，平常都使用電動輪椅生活。樂桃航空公關室受訪時說，並無歧視之意，但如果讓旅客感覺受到歧視，他們非常抱歉。（看完整報導）
開箱老照片》IDF經國號戰機四二七聯成軍
1997年4月15日，空軍IDF經國號戰機第四二七聯隊在空軍清泉崗基地舉行成軍典禮。經國號戰機是國人自製高性能防禦戰術性戰鬥機，緣於1980年時蔣經國總統考量空軍主力戰機老舊，武器來源困境等因素，指示空軍航空工業發展中心自力研發戰機， 於1988年正式出廠，並由李登輝總統命名為「經國號」戰機，是我國科技發展重要的里程碑。（看完整報導）
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- 早安世界》伊朗飛彈襲以色列 兩國為何從盟友變死敵？一次看懂2024/04/15 07:24
- 2024/04/14 07:28
- 2024/04/13 07:25
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