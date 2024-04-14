台灣旅客因電動輪椅外觀看不到電池遭拒登機 樂桃航空致歉無意歧視

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（中央社東京14日綜合外電報導）一名台灣女性身障旅客4月5日在日本沖繩縣那霸機場欲搭乘樂桃航空返台時，在登機前被樂桃以「無法從外觀目視電動輪椅電池」為由拒絕登機，讓這名女性認為遭受歧視對待。

日本每日新聞昨天報導，這名台灣旅客是43歲的林君潔，因罹患容易骨折的罕見疾病先天性成骨不全症，俗稱「玻璃娃娃」，所以平常都使用電動輪椅生活。

林君潔4月1日搭乘另一家航空公司航班到沖繩參加身障者活動，使用的電動輪椅跟回程時是同一台。她原訂5日搭乘樂桃航空（Peach Aviation）航班返台。

日本政府國土交通省表示，有起火之虞的電池類物品可能被日本航空法列為禁止運送的危險物品，各航空公司對此會自行設定攜帶條件。

根據樂桃航空官網針對身障旅客通告內容所示，「在無法以目視確認電池時，請攜帶記載電池詳細資訊的文件等資料」。

林君潔的電動輪椅電池被外蓋包覆，不使用特殊工具打開無法直接目視檢查。因此，林君潔事前已將記載電池品名等資訊的廠商說明書，利用電子郵件寄給樂桃航空。

林君潔表示，當她在那霸機場登機口前候機時，就在出發前一刻，樂桃航空工作人員告知「因為看不到電池本體所以無法登機」，儘管林君潔表示已事前告知電池資訊，也讓工作人員看隨身攜帶的電池說明書，仍無法改變樂桃航空所做判斷。

因此，林君潔被迫在隔天的4月6日搭乘另一家航空公司航班回台。她受訪時說，自己去過很多國家，搭乘過很多航空公司，「這是第一次以電池為由被拒絕登機」。

林君潔說：「輪椅是我的『腳』，這次的處理方式讓我十分震驚。」

日本身障團體DPI日本會議接獲林君潔提出的諮詢後，4月8日向國土交通省提出申請，要求對此事進行事實查核。DPI日本會議秘書長佐藤聰指出，很多電動輪椅的電池都被外蓋包覆，無法直接目視，「要求必須進行目視確認的做法與實際情況不符」。

樂桃航空表示，基於飛航安全，公司規定不光是要確認文件，也必須要能直接目視電池。在官網上的輪椅確認表格中，也說明沒有工具就無法拆卸電池的輪椅如果無法拖運將拒絕運送。

樂桃航空公關室受訪時說，並無歧視之意，但如果讓旅客感覺受到歧視，他們非常抱歉。公司內部正在檢討能否讓官網資訊更加清楚易懂。

日本修法後的「障害者差別解消法」（消除身障者歧視法）已在4月1日上路，要求民間業者必須對身障者提供合理關懷，也希望藉由業者與身障者間建設性對話，共同檢討相關的因應對策。

國土交通省負責人員說，會來進行事實確認，看業者是否有違反障害者差別解消法等法規。（譯者：黃名璽）1130414