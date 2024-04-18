購買法拍土地有重金屬污染 須承擔千萬整治成本

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（中央社記者張雄風台北18日電）過去曾有民眾購買彰化地區遭法拍土地與廠房，卻發現已遭重金屬污染，若要進一步使用土地廠房，須負擔千萬元整治成本。環境部提醒民眾，在土地交易前須多查資訊，並實際查看。

過去曾有民眾購買在彰化縣遭法拍的土地與廠房，前身是廢棄物處理業，沒想到廠內外曾堆放含重金屬的污泥，經查證確認已有重金屬污染，因此要求所有權人必須清除廢棄物及進行土壤污染整治。

環境部今天舉辦「土地交易查看聽 掌握要訣好安心」記者會。

環境部環境管理署土壤及地下水污染整治基金管理會副執行秘書王禎表示，受污染的土地在還沒有確定污染行為人前，污染仍必須進行處理，因此會先請關係人（購買者）負責，後續查到真正污染行為人時再向其求償。

王禎指出，若原地主是有蓄意掩蓋，經查察確認是誰造成的，就會由行為人負責，不是新地主的責任；但今天的案例已經進入法拍，也就代表就算知道行為人，也已經無能力負責。

王禎表示，目前坊間土壤整治費用依污染情況每噸約新台幣5000元至1萬元不等，以本案例而言，整治成本可能上千萬元，相較最初購地成本都是數以倍計；就土壤而言，整治時間最長約4至6年，若牽涉到地下水污染，可能要耗費6至8年。

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環管署呼籲，民眾購買土地或廠房，要掌握「查、 看、聽」3要訣，上網查詢事業用地的環保列管情形、到現場看是否有污染異狀並參考各專業人士意見。

環管署表示，民眾出租廠房或土地時，也要特別注意承租者實際用途；此外，土地所有人、使用人與管理人均應善盡責任，定期巡查土地並做成紀錄，倘發現涉有環境污染情事，可利用公害陳情專線0800-066666通報環保機關查處。（編輯：陳政偉）1130418