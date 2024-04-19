早安世界》今各地短暫雨 週末天氣回穩高溫逾30度台東防焚風
今日各地短暫雨 週末天氣回穩高溫逾30度台東防焚風
中央氣象署表示，19日水氣偏多，各地仍有短暫陣雨，週末2天天氣最好，各地高溫可達攝氏30度以上，台東要留意有焚風；下一波鋒面預計22日接近，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨；預估23、24日全台有雨。 （看完整報導）
北檢起訴涉虐死男童劉姓保母姊妹 另案偵辦兒盟社工
台北地檢署起訴涉嫌虐死1歲男童的劉姓保母姊妹。劉姓保母去年接受兒福聯盟委託照顧該男童，涉嫌長期虐待導致男童死亡。另外，兒福聯盟陳姓女社工因涉嫌過失致死、偽造文書罪嫌另案偵辦。劉姓保母姊妹的犯罪行為包括綑綁、長時間裸體罰站等，導致男童多處外傷、營養不良及感染肺炎，最終因低血容性休克死亡。檢方將案件適用國民法官參審。 （看完整報導）
寶林茶室案3重症患者病況惡化 1人準備用葉克膜
寶林茶室食物中毒案導致2人死亡，目前有4名重症患者，其中1人完成換肝，另外3人病況惡化，1人準備使用葉克膜。衛生福利部次長王必勝表示，這些患者因嚴重感染及多重抗藥性細菌感染，治療面臨挑戰。台北市警察局長張榮興表示，案件偵辦中有重大發現，但具體進展由檢警負責。 （看完整報導）
台積電未調高資本支出、第2季營收估季增6% 法說會重點一覽
台積電法人說明會18日採線上形式舉行，因參與情況過於踴躍，罕見出現連不上線及訊號中斷20分鐘以上情況。台積電看好第2季營收可望回升6%，下半年逐季成長；儘管智慧手機、個人電腦復甦力道不如預期，車用市場恐將衰退，台積電在AI需求強勁下，今年美元營收仍將成長逾2成。美中不足的是，台積電法說會未宣布調高資本支出，市場期待落空。 （看完整報導）
2024時代雜誌百大影響力人物 賴清德黃仁勳宮崎駿上榜
美國「時代雜誌」公布2024年百大最具影響力人物名單，台灣總統當選人賴清德、輝達執行長黃仁勳都上榜。專文介紹5月將就職的賴清德肩負重大任務，猶如扛起世界的擎天神。菲律賓總統小馬可仕、中國國務院總理李強也在領袖類別榜上有名；黃仁勳上榜革新者類別；日本動畫大師宮崎駿則入列時代象徵類別。 （看完整報導）
美媒：布林肯下週訪中 關切北京助俄發展軍工產能
美國國務卿布林肯預計23日訪問中國，將關切中國協助俄羅斯建立軍工產能。是繼去年6月後布林肯第二次訪問中國。美國擔憂中國在俄烏戰爭中為俄羅斯提供軍民兩用材料，幫助俄國增強戰場能力。中國駐美大使館發言人劉鵬宇否認中國提供武器，強調中國支持政治解決，並要求美方不干涉中俄正常關係。 （看完整報導）
印尼火山噴發疏散上萬人 發布海嘯警報1機場關閉
位於印尼北部最外圍地區的魯仰火山近日5度噴發，救難人員緊急疏散上萬居民。當局關閉最近一座國際機場，並針對掉落的火山碎片可能引發海嘯發布警報。魯仰火山上回於1871年噴發時，約有400人死於引發的海嘯。 （看完整報導）
台北車站與機捷聯通道一度淹水10公分 台鐵：超過排水容量雨水溢流
台北車站與機場捷運聯通道18日上午一度淹水10公分。台鐵表示，早上雨水超過排水容量導致溢流，隨即封鎖淹水區域，並於上午9時25分開放通行。台鐵為保障旅客安全，立即動員人員及機具疏導積水。 （看完整報導）
桃園近日多次停電 王美花：配電設備損壞無關供電
桃園市連續三天停電，台電副總蔡志孟及經濟部次長陳正祺表示，主因為設備故障及地下電纜老化。經濟部長王美花也強調，停電與供電無關，是配電設備損壞所致，台電積極搶修中。王美花也回應桃園市長張善政對能源政策的批評，強調應就事論事，並未有限電發生。台電表示，大多數停電區域都在5分鐘內復電，對於未來是否會再發生停電，王美花表示無法保證，但會盡快修復損壞設備。 （看完整報導）
周思齊跑出生涯99次盜壘 回首過去應該勇敢一點
中職中信兄弟周思齊17日跑出生涯第99次盜壘，距離「千安百轟百盜」僅差1次。周思齊說，當數字愈接近時，會回想過去為何不勇敢一點，盼透過這個紀錄傳承精神。42歲周思齊本季結束就引退，累積1801安、144轟、99盜。 （看完整報導）
開箱老照片》胡榮華單車環球
1987年4月19日，33歲的胡榮華歷時3年1個月，以單車行經六大洲40國，踩踏了4萬2000多公里路，成為我國以單車環遊世界的第一人。胡榮華說，在漫長旅途中，曾馳騁過荒涼落後的非洲荒漠、南美公路，也曾艱苦地在攝氏零下20幾度的阿拉斯加冰雪地上推車前進。他的騎程至今在國內仍是數一數二的壯舉。（看完整報導）
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- 2024/04/18 07:20
- 2024/04/17 07:20
- 2024/04/16 07:19
- 2024/04/15 07:24
- 2023/02/20 08:50
- 2019/03/29 16:21
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