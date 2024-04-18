早安世界》今鋒面通過北台灣降溫有雨 明起各地高溫逾30度
今鋒面通過北台灣降溫有雨 明起各地高溫逾30度
氣象署表示，18日受到鋒面通過影響，北台灣有降雨機會，白天高溫約24至27度，中南部、花東可能還是有30度以上，南部高溫預估仍有32至34度。19日起鋒面遠離，各地高溫回到30度以上，台東地區20日要留意可能有焚風。（看完整報導）
台股大漲311.37點收復20200點 重電族群勁揚
台股17日在美股反彈及台積電股價回升的帶動下，成功擺脫16日的重挫陰霾，大幅上漲311.37點，收復2萬點大關，終場報20213.33點，漲幅達1.56%。台積電股價強勢回升至804元，帶動電子權值股整體上揚1.77%，傳產如重電和電線電纜也都表現不俗。市場對於台積電即將召開的法說會抱持樂觀態度，期待釋出正面展望。（看完整報導）
傅崐萁25日率藍委訪北京 擬談台灣農漁產品
國民黨團總召傅崐萁17日表示，將率部分藍委於25日至28日前往中國大陸北京進行訪問。此行除探視台商、台青，也會參訪中國大陸的電動車產業，並與中國大陸的供銷總社洽談台灣農漁產品相關事宜。而對於是否會與中共官員見面，傅崐萁僅表示到時大家就知道。（看完整報導）
天王星大樓拆除完成 工程人員重機具一字排開向罹難者致意
花蓮強震導致造成天王星大樓傾斜釀1死，經過半個月的拆除，現場已夷為平地，工程人員17日上午把怪手等重機具朝大樓位置一字排開，向罹難住戶康老師致意。強震也重創花蓮觀光，交通部長王國材指出，將規劃3波振興方案，正在研擬中，預計總經費約30億元。另一方面，衛福部賑災專戶已募得超過10億，賑災基金會表示將以最快速度撥款。（看完整報導）
藏壽司疑食物中毒案3患者諾羅陽性 全台稽查23家不合格
藏壽司10天內發生4起疑似食物中毒案，食藥署全面稽查全台55家分店，結果顯示21家需限期改正、2家暫停作業。目前已有3名患者檢出諾羅病毒陽性，但食品檢體尚未發現諾羅病毒，部分檢體仍在檢驗中。（看完整報導）
環境部擬擴大塑膠袋限用場域 納傳統市場攤販早餐店
立法院社環委員會多名立委17日關切塑膠袋使用量增加及塑膠吸管減量效果不彰，並要求擴大限塑範圍。環境部表示，計畫擴大塑膠袋限用範圍，將攤販、傳統市場及早餐店納入限制對象，預計明年公布預告草案。環境部也提到，聯合國預計今年底公布全球塑膠公約，希望國內的規劃能接軌國際。（看完整報導）
圖輯／國軍空勤人員求生訓練 造浪球、水中棄艙系統逼真模擬
國軍空勤人員求生訓練中心是國軍唯一專門訓練空勤人員求生技能的單位，提供陸上、水中與水面的求生訓練，並利用聲光、水花、造浪等效果營造惡劣環境，以提升訓練成效。訓練內容包括傘拖訓練、降落傘罩頂解脫、直升機吊掛、水中棄艙逃生等，旨在提高空勤人員在緊急情況下的生存與獲救機率。（看完整報導）
外媒：蕭茲訪中謹言慎行 德國施壓缺力道成效有限
德國總理蕭茲結束訪中行，雖然他在訪問期間對中國的大規模工業補貼提出批評，但表現出謹言慎行的態度，避免引發德中貿易戰。外媒評論認為，德國對中國的壓力過於溫和，缺乏足夠的影響力，沒有能讓北京心悅誠服的施壓手段，蕭茲也不希望採取貿易保護主義和懲罰性關稅。紐約時報報導，儘管有3分之2在中國發展的德企面聲稱面臨不公平競爭，德企去年對中投資仍超過新台幣3500億元，沒有減弱的跡象。（看完整報導）
索羅門大選與中國關係受矚將牽動區域安全 背景影響一次看
索羅門群島17日舉行大選，選舉結果攸關索國是否應該推升與中國的雙邊關係，可能重塑區域安全版圖。索羅門群島自2019年與台灣斷交、轉而與中國建交後，中國在當地積極建設基礎設施。現任總理蘇嘉瓦瑞若連任成功，計劃進一步加強與中國的關係；然而主要反對者希望減少中國影響，轉向與西方國家合作。這次選舉將選出50位國會議員，並由新當選議員推派總理，整個過程可能需數週時間。（看完整報導）
影片／暴雨襲杜拜降下2年雨量 公路遭大水淹沒班機延誤
位於沙漠地區的阿拉伯聯合大公國16日降下高達254毫米雨量，相當於2年的降雨量，更創下1949年開始紀錄以來的最大降雨量。暴雨讓杜拜陷入混亂，除了道路因洪水堵塞，班機持續出現延誤和轉往其他機場的情況，當局呼籲旅客除非必要，否則盡量不要前往機場。（看完整報導）
開箱老照片》揭開北韓神秘面紗 台灣首度包機直飛平壤
當世界冷戰局面結束，仍堅持社會主義的北韓對台灣旅遊業者來說，是一個獨具特色的旅遊處女地。中國兩岸工業協會理事長張世良1995年4月18日在「前進北韓最高機密記者會」宣布，由台北直飛平壤的歷史性包機4月26日啟程，華航班機載滿200多名國內旅客飛越日本、俄羅斯，降落在平壤國際機場，寫下台灣民航史上第一次飛航北韓的紀錄。（看完整報導）
Podcast》中東局勢升溫 伊朗報復性攻擊以色列
伊朗於13日晚間朝以色列發射大約300架無人機和飛彈，有別於以往透過黎巴嫩真主黨、敘利亞等發動的「代理人」戰爭。這是伊朗首次直接攻擊以色列，目的是為了報復以色列針對伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館的致命襲擊。（收聽Podcast）
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- 早安世界》今鋒面通過北台灣降溫有雨 明起各地高溫逾30度2024/04/18 07:20
- 2024/04/17 07:20
- 2024/04/16 07:19
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