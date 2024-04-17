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台股大漲311.37點收復20200點 重電族群勁揚

2024/4/17 14:02（4/17 14:11 更新）
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台股17日終場收在20213.33點，上漲311.37點。中央社記者張皓安攝 113年4月17日
台股17日終場收在20213.33點，上漲311.37點。中央社記者張皓安攝 113年4月17日
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（中央社記者何秀玲台北17日電）美股反彈，加上台積電回神穩軍心，台股揮別昨天重挫陰霾，重登2萬點大關，最高來到20264.99點，終場收在20213.33點，上漲311.37點，漲幅約1.56%，成交值新台幣4042.74億元。

台積電股價走強，重新站上800元關卡，收在804元，上漲16元，鴻海收在146.5元，漲5.5元；聯發科收1050元，下跌5元，信驊上漲145元，收3160元，世芯-KY漲70元，收在2900元，整體電子類股指數上揚1.77%。

法人表示，本週四台積電將召開法說會，市場樂觀看待釋出亮眼展望；聯準會可能降息時程，推升美債殖利率，需觀察是否對中長期經濟帶來負面衝擊。（編輯：張均懋）1130417

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