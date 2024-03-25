早安世界》今多雲到晴3縣市防36度高溫 明北部轉涼有雨
今多雲到晴3縣市防36度高溫 明北部轉涼有雨
中央氣象署表示，25日嘉義、台南及高雄留意攝氏36度以上高溫；26日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部濕涼；27日東北季風影響，台北清晨低溫約16、17度，高溫降至24、25度。（看完整報導）
衛福部教育部聯手稽查兒盟 列社工訓練不足等7缺失
劉姓保母去年9月接受兒盟委託照顧1歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死。衛福部社家署24日指出，衛福部與教育部聯手稽查兒盟，提出7項重大缺失，包括出養必要性評估嚴謹度不足、社工缺乏足夠教育訓練等，將發文要求完成法令規定事項，並於2週內提出檢討改善報告。（看完整報導）
本週蛋價漲3元 蛋商：市場機制決定與電價無關
台北市蛋商公會24日表示，經產銷會議討論決定，本週雞蛋調漲新台幣3元，分別為產地價每台斤39.5元、批發價每台斤49元；強調是依市場機制決定，與電價調漲無關。這也是農曆年後首度調漲蛋價。（看完整報導）
海軍：250枚人攜刺針飛彈 美方回覆114年準時交裝
為強化短程防空戰力，海軍對美軍購250枚人攜式刺針飛彈，但因國際局勢一度傳出可能延宕。海軍指出，美方在去年10月的管制會議中回應，產製進度正常，未有延宕情事，可依規劃於民國114年全數交裝。（看完整報導）
日本小林製藥紅麴保健品致腎病 日媒：原料外售對象包括台灣業者
日本小林製藥生產的紅麴保健品導致13人出現腎病，已自行回收約30萬包相關產品。該公司紅麴產品約8成外售，對象包括日本、台灣約50家飲料與食品製造商。其中，日本大型製酒業者「寶酒造」已自行回收近10萬瓶日本酒。財政部國庫署表示，今年有2家業者進口該酒品，將請業者辦理市面回收。（看完整報導）
加拿大港台社區抗議23條立法 警惕台灣莫成香港
加拿大多個城市23日同步舉行反對香港23條立法抗議活動，參加者多半是香港人，也有台裔民眾。加拿大台灣人聯誼會召集人胡品璿說：「現在的香港幾乎比台灣戒嚴時期的恐懼感更嚴重，我在加拿大的香港朋友都說不敢回香港了，就算他們過去沒有上街抗爭，但難免私底下或在社交媒體上批評過香港，怕進了香港就出不來了。」（看完整報導）
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
NASA太空人盧比歐在國際太空站進行的癌症研究發現，太空中的細胞老化更快，結構更純粹，有助於抗癌藥物研究。製藥公司默克在太空站使用抗癌藥物吉舒達進行研究，發現太空中晶體形成速度較地球快，有助於製造出可在醫生辦公室注射的藥物，避免痛苦的化療（看完整報導）
以色列掃蕩加薩西法醫院 稱擊斃170多名武裝分子
以色列軍方23日表示，以軍在加薩走廊主要醫院之一西法醫院進行長達數天掃蕩後，已殺死170多名武裝分子。以色列軍方指稱，這座醫院與一個地道網相通，而統治加薩走廊哈瑪斯和其他巴勒斯坦武裝分子利用這個地道網作為基地。（看完整報導）
軍備局：新式抗彈板明年量產 提升防護力能擋鋼芯彈
針對新式抗彈板研發進度，國防部軍備局表示，去年已完成研發測評，今年進行軍種驗證，預計明年開始量產，可抵擋3發5.56公厘TC74式鋼芯彈或M855鋼芯彈不被貫穿，且油泥凹陷深度不超過44公厘。（看完整報導）
歌手鄭華娟辭世享壽60歲 曾創作陶晶瑩「太委屈」等經典曲
滾石唱片24日在臉書發文表示，歌手鄭華娟21日過世。鄭華娟曾創作陶晶瑩「太委屈」、張清芳的「加州陽光」、Men's Talk，以及江蕙「返來我身邊」、潘越雲「情字這條路」、莫文蔚「單人房雙人床」等歌曲，歌手鄭怡、王新蓮、音樂人馬世芳及陳鎮川等紛紛在社群發文追憶悼念。（看完整報導）
開箱老照片》女籃傳奇錢薇娟進軍WNBA選秀
「漂亮寶貝」錢薇娟，也被尊稱為「錢姐」，是台灣女籃的傳奇人物。她在WSBL國泰人壽隊效力25年，也是台灣第一位入選美國職業女子籃球聯賽（WNBA）的球員。1997年，WNBA舉辦第一屆選秀，錢薇娟參加並錄取沙加緬度女皇隊，但當時與亞洲盃籃球賽撞期，她選擇為國家隊效力，放棄進軍WNBA。（看完整報導）
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- 早安世界》今多雲到晴3縣市防36度高溫 明北部轉涼有雨2024/03/25 07:25
- 2024/03/24 07:21
- 2024/03/23 07:20
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