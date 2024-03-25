開箱老照片》女籃傳奇錢薇娟進軍WNBA選秀

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（中央社網站）1997年（民國86年）3月25日：錢薇娟在台北西華飯店舉行進軍WNBA選秀賽記者會。

「漂亮寶貝」錢薇娟，也被尊稱為「錢姐」，是台灣女籃的傳奇人物。她在女子超級籃球聯賽（WSBL）國泰人壽隊效力25年，也是台灣第一位入選美國職業女子籃球聯賽（WNBA）的球員。

錢薇娟15歲即入選國手，身高173公分的她，在籃球場上曾擔任小前鋒、得分後衛、控球後衛，以球風剽悍、切入能力強聞名。

1997年，WNBA舉辦第一屆選秀，錢薇娟決定前往參加，並錄取沙加緬度女皇隊（Sacramento Monarchs），但當時與亞洲盃籃球賽撞期，她選擇繼續為國家隊效力，最終放棄了進軍WNBA的機會。

錢薇娟於2011年退役，後轉任教練，曾投入立委選舉、擔任體委會副主委，目前擔任台灣男子職籃T1聯盟會長，持續以不同角色為台灣籃球奉獻心力。

想看更多錢薇娟的照片，立即到中央社影像空間。1130325