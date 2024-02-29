早安世界》北部午後轉濕涼 週五起冷3天低溫探10度
北部午後轉濕涼 週五起冷3天低溫探10度
中央氣象署表示，今天下午鋒面開始通過，北部轉有雨，3月1日至3日清晨全台濕冷，低溫約攝氏10至13度，預估3月2日最冷，各地高溫不超過20度。濕冷期間若水氣及溫度能配合，中部以北3000公尺以上高山不排除有機會降雪。（看完整報導）
立院召委選舉藍綠可望各拿8席 藍是否禮讓白成焦點
立法院將於今天舉行8個常設委員會召委選舉，依目前各黨團在各委員會席次推估，國民黨、民進黨可望各自拿下8席，但外界關注國民黨團是否禮讓1席召委席次給民眾黨團，形成民進黨8席、國民黨7席、民眾黨1席局面。（看完整報導）
北部醫護接觸麻疹病患確診成今年首起群聚 曾去桃機、中和米粉湯
疾管署28日公布新增1例麻疹確定病例，為北部醫院30多歲男性醫護人員，13日於醫院工作時，曾接觸今年首例本土個案。這起群聚目前2例確診，接觸者共匡列約600人。麻疹傳染途徑及症狀有哪些？誰屬於高危險族群？又該如何預防？中央社整理相關資訊帶讀者了解。（看完整報導）
三重工地鄰損三大公會確認安全 新北市府：住戶可回家
新北市三重區福隆路一處建案工地27日晚間發生施工意外釀鄰損，建商緊急進行灌水平衡地下水位的高低差。市府28日晚間召開檢討會議確認安全後，副市長劉和然宣布，遭安置住戶今天上午8時起可以回家。有住戶向媒體表示，曾3次向市府反映意見，但最後仍出事；市府回應，住戶僅2次反映，但當時仍未開挖。（看完整報導）
政治檔案條例新制228上路 加速開放刪除永久保密規定
228事件77週年，轉型正義推動再造里程碑，政治檔案條例新制修正28日正式施行。國發會表示，除擴大徵集81年11月6日之後檔案，也將加速解密、以及強化檔案當事人權益保障，原以國安或對外關係限制應用已解密的政治檔案即日起開放。（看完整報導）
吐瓦魯重申與台特殊邦誼 盼與澳洲協商安全協議
在各大強權爭奪南太平洋地緣政治影響力之際，吐瓦魯上月舉行大選，受到台灣、中國、美國與澳洲密切關注。吐瓦魯政府聲明，新政府不僅重申與台灣的特殊邦誼，並希望與澳洲就去年簽定的安全協議進行對話。（看完整報導）
俄烏戰爭歐美擴大管制工具機 經部擬4月更新實體名單
俄烏戰爭屆滿2年，美國近期對俄羅斯祭出大規模制裁，鎖定逾500個個人和實體，歐盟也通過第13輪對俄羅斯的制裁措施，除新增出口管制家數，也禁止對俄出口無人機關鍵零組件。台灣將同步檢討管制名單，經濟部規劃4月初召開跨部會委員會，官員透露，初步評估將會討論工具機等產業，但影響應不大。（看完整報導）
台裔蘇維思獲任命美勞工部長 參院委員會1票之差驚險過關
美國聯邦參議院健康、教育、勞工與退休金委員會27日以1票之差，通過勞工部代理部長蘇維思出任勞工部長任命案，為蘇維思扶正掃除障礙。蘇維思為移民第二代，父親來自台灣，在她還小的時候，全家就搬遷至洛杉磯，南加州從那時起就成為她的家鄉。若蘇維思人事案獲國會同意，她將成為拜登政府首位亞裔、也是首位華裔內閣首長。（看完整報導）
韓國2023年生育率再創新低 至2100年人口恐減半
韓國已經有著全球最低生育率，2023年再跌至新低，即便當局砸重金試圖鼓勵民眾生育更多子女，韓國人口依舊連4年下滑。韓國國家統計局負責人補充說，韓國婦女生育年齡是經濟合作暨發展組織（OECD）成員中最年長的，平均為33.6歲。在韓國，結婚被視為生育先決條件，但韓國結婚率也在下滑，主要原因是經濟負擔過重。（看完整報導）
影片／大谷翔平穿道奇球衣首秀 熱身賽第一場就開轟
日籍球星大谷翔平轉戰洛杉磯道奇隊後，27日在美國職棒大聯盟春訓熱身賽首次亮相。這是大谷翔平以10年7億美元合約加盟後，代表道奇的第一場比賽，受到媒體大陣仗注目。（看完整報導）
開箱老照片》林來瘋延燒至旅展
2012年2月4日林書豪幫助美國NBA籃球尼克隊打出一波7連勝，讓原本對該賽季不抱太大期待的尼克隊一路打進季後賽，寫下驚奇旅程。當年高雄巨蛋國際旅展主辦單位配合開幕，舉辦投籃比賽，可以17元購得市價2萬9000元的台北至紐約來回機票一張，到紐約為林書豪加油，引來大批民眾排隊。（看完整報導）
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- 早安世界》北部午後轉濕涼 週五起冷3天低溫探10度2024/02/29 07:12
- 2024/02/28 07:24
- 2024/02/27 07:22
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