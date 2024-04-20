再生醫療立法 可望520前送進立法院

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）全球生技醫療領域發展迅速，衛生福利部推動再生醫療立法，衛福部長薛瑞元今天說，昨天行政院審查後，再進行一些文字修正，並送行政院確認，5月20日前應可送進立法院。

為完善細胞治療法規，衛生福利部推動再生醫療法草案、再生醫療製劑條例草案，但立法院在上會期沒通過，行政院長陳建仁日前表態盼520前送立院審議。

行政院昨天審查衛福部提送新版本，薛瑞元今天接受媒體電訪說明新舊版本差異指出，新版規定執行再生醫療必須要經完整人體試驗，但「恩慈療法」及「特管辦法已經通過者」例外，同時把原先有爭議的「初步療效」從例外移除。

且在去年的草案中，醫療機構可開設生技公司，這次也從草案中移除，另外，非醫療機構執行或廣告再生醫療都會加重罰則，同時在新版中增加把其設備及製劑沒入。

薛瑞元表示，最後則是有關再生醫療廣告部分，原先採用「備查」制度，新版本改以「核准」制度，必須要核准後才可以推播；未經過核准的廣告會由地方政府裁處，中央跟地方政府在會有權責上的分工。

針對後續進度，他說，草案昨天下午在行政院審查大致通過，只是還要再做一些文字修正，送行政院作最後確認，應該可以在5月20日前送進立法院。（編輯：陳政偉）1130420