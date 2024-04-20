信誼文學獎首設兒童文學組 澎湖代理老師獲首獎

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（中央社記者陳至中台北20日電）第36屆信誼幼兒文學獎首度增設兒童文學組，由澎湖縣大池國小代理教師陳俐穎以「媽媽樹」獲得首獎，故事提醒孩子：「不是一味順著你的心意，才是對你好。」

今年度信誼幼兒文學獎共有270件作品參賽，除了以往都有的幼兒圖畫書組，第36屆首度增設「兒童文學組」，今天在台北舉辦頒獎典禮。

澎湖縣大池國小教師陳俐穎創作的「媽媽樹」獲得兒童文學組首獎，這部6000餘字的作品，是專門設計的「橋梁書」，協助學童從圖像閱讀轉換到文字閱讀，用詞淺顯而故事寓意深遠。

「媽媽樹」敘述主角小妖怪想要很多個媽媽的愛，因此貪心地摘下了媽媽樹上的多顆果實。每顆擬人化的果實，都將小妖怪照顧地無微不至，然而，小妖怪調皮搗蛋，遭到媽媽們的責備，他一氣之下就澆水讓果實發芽，讓媽媽們都變不見。

然而失去所有媽媽後，小妖怪才感到懊悔，並試圖彌補。這時有一顆早先不小心滾走的媽媽果實突然現身，原諒了小妖怪的行為，也讓故事有個溫馨的結局。

陳俐穎說，希望藉由這個故事讓小朋友知道：「不是一味順著你的心意，才是對你好。」有時大人的責備、叮嚀，也是為了告訴你哪些事情是對的、哪些事情不對。即便有時嘮叨，親人會陪伴你面對人生的一切，無論是好是壞。

現年30歲的陳俐穎是澎湖出生，畢業後回鄉服務，但不巧近年少子女化嚴重，一直找不到正式教師缺，原本服務的國中還被整併，因此改到國小當代理老師。現在每天都要花40分鐘車程，從馬公到西嶼任教。

陳俐穎說，澎湖小朋友樂天、活潑，但畢竟離島資源較少，希望學生把握學校有限資源，有機會就多去看看世界、多多動腦。尤其是現在3C發達，越來越多小朋友習慣等別人幫他做決定，鮮少自己思考。

今年度的圖畫書組沒有首獎，幼兒園教師辜筱茜的作品「在詩的季節裡牽你的手」獲得佳作。她從「字感課程」出發，將台灣四季、節氣變化的圖像結合象形文字原理，再以炭筆和電腦繪圖完成作品。

辜筱茜形容，小朋友就像一塊地，希望藉由圖畫書種下種子，讓他們瞭解文字的演進，一起體會文字的趣味。（編輯：陳政偉）1130420