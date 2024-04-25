富凱大飯店拆除順利 統帥大樓預計4/27開拆

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮富凱大飯店拆除第二天，按原定進度拆到6樓，上午因例行性更換重機械油管，拆除稍微暫停，不影響拆除進度；統帥大樓持續覆土，支援重機械預計週六抵達後進行拆除。

花蓮市富凱大飯店因地震傾斜倒塌，縣府緊急安排拆除，經過前置作業墊土等安全設施，昨天晚間8時45分開拆，由「魯夫號」長臂怪手承擔重責，24小時不間斷作業。

花蓮縣政府行政暨研考處新聞科長李冠霆今天上午說明，拆除作業由上往下拆，採「V」字形拆法，清出一面空間，讓怪手司機能看到樓內狀況，讓混凝土塊可滑落下方土堆。

因花蓮天氣不穩定，凌晨又有幾起餘震，李冠霆說，拆除作業全天不停歇，現場拆除團隊持續監測，富凱大飯店沒有更傾斜或位移，上午有進行例行性油管更換，重機械運作正常。

李冠霆說，若監測儀器發現建物有5公分以上位移或較大餘震，會停止拆除，評估建物安全後才會繼續作業。

一家藥局鄰近傾倒飯店，業者憂心掉落混凝土會毀損建物。李冠霆說，因路幅狹窄，藥局前能設置的防護有限，有提醒司機移除土石，盡量避開周邊住宅。

另一間傾倒的統帥大樓，今天上午持續墊土，花蓮縣府指出，統帥大樓成跪姿傾倒，建物相對穩固，土推主要是作為重機械拆除時的平台，預計堆到約1層樓高，調度重機械從嘉義出發，預計週六抵達後進行拆除。（編輯：黃世雅）1130425

花蓮市明禮路統帥大樓因23日地震傾倒，預計將於27日拆除，現場持續進行覆土前置作業。中央社記者張祈攝 113年4月25日

花蓮富凱大飯店拆除第2天，25日按原定進度拆到6樓，雖天氣不穩定且有餘震，但不影響拆除進度。中央社記者張祈攝 113年4月25日