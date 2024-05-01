花蓮富凱大飯店拆除提早完工 2日拆藍天麗池

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）受強震影響，花蓮有15間危樓強制拆除，富凱大飯店今天提早拆完，正在收尾及重鋪柏油，最快5日恢復中山路通行；「魯夫號」長臂怪手已在藍天麗池飯店前待命，明天開工拆除。

富凱大飯店歷經8天拆除，今天提早完工，留下小型機械進行現場清理鋼筋及混凝土塊，附近店家也把握時間整理環境，準備開店做生意。

花蓮縣政府新聞科長李冠霆指出，富凱大飯店拆除比預期提早完工，預計明天刨除路面重鋪柏油，目標5日前恢復中山路通行；4月23日傾倒的統帥大樓拆除進度接近5成，同樣很順利。

接下來將進行中正路藍天麗池飯店前棟建物拆除，「魯夫號」長臂怪手已前往工區等待，李冠霆指出，因大樓高度約12樓，覆土至少要到6公尺，目前持續填土，預計明天上午可動工拆除，預估3週時間拆除完成。

正在拆除的還有花蓮北濱街2號集合住宅，花蓮縣府指出，預計5日拆完，後續進行收尾及道路重鋪，8日恢復周邊交通通行；吉安麥當勞仍在規劃，會先進行周邊保護工程，拆除時間仍待評估。

花蓮縣府統計，0403強震至今，花蓮建物受損累積65件紅單、62件黃單，強制拆除件數15件，已拆除10件、拆除中4件、排拆1件。（編輯：謝雅竹）1130501