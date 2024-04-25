動團倡非籠飼雞蛋40品牌響應 晶華3餐廳採用

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）晶華酒店今天宣布，4月起內部3家餐廳使用黎明方舟畜牧場身障員工以放牧方式飼養生產的非籠飼雞蛋。台灣動物社會研究會說，國內累計已約40品牌通路、餐飲將朝全面使用邁進。

晶華酒店、台灣動物社會研究會、花蓮黎明機構共同召開「掌開翅膀 讓生命自由飛翔」記者會，晶華酒店宣布內部3家餐廳，包含2樓的上庭酒廊、Robin’s牛排屋與鐵板燒，已從4月1日起改用通過「動物福利標章」嚴格稽核、由黎明方舟牧場身障員工以放牧方式飼養生產的非籠飼雞蛋。

晶華酒店表示，之後會逐步擴大導入，預計2026年酒店內全餐廳使用，2030年於全集團旗下各酒店餐廳使用，包含台灣、日本共15家，以回應全球倡議企業社會責任（CSR）、聯合國永續發展目標（SDGs）。

多年來在國內導入歐盟的非籠飼雞蛋政策、倡議改善蛋雞動物福利的台灣動物社會研究會指出，目前國內累計有40個品牌的通路、酒店、餐飲等朝向全面使用非籠飼雞蛋的政策期程，有些已開始販售或使用，例如家樂福、大潤發、City’Super、肯德基、漢堡王、必勝客等，棉花田、樂檸漢堡、點水樓已100%使用。

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台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏說，台北萬豪酒店日前宣布全面使用通過「動物福利標章」驗證的非籠飼雞蛋及鮮奶。

她也說，台灣迄今仍有7成雞蛋是以落後殘忍的「格子籠」方式飼養，2到4隻母雞終生被關在A4紙張般大的籠子裡吃喝拉撒，無法安全就巢生蛋，展現沙浴洗澡、棲息高處、展翅梳理羽翼、探索扒抓等天性，因此身心不健康、易生病，引發用藥問題，呼籲消費者多支持選購「動物福利標章」驗證的非籠飼雞蛋及鮮奶。（編輯：管中維）1130425