淨零碳排挑戰多 全球中央全方位解讀

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（中央社台北1日電）2050年實現淨零碳排已是國際趨勢，但各國追求零碳過程面臨不同的挑戰，面對中國新能源產業低價傾銷，歐美抗議連連，一場綠色貿易戰恐將成為全球新戰場。《全球中央》5月號封面故事與你一起關心零碳進程的種種難題。

全球有130多國宣示「2050淨零排放」，新能源產業已躍為國際主流，美歐如果發動綠色貿易戰，中國可能利用關鍵礦產報復，恐將衝擊「全球去碳化」進程。

中國的太陽能面板、鋰電池與電動車橫掃全球市場，衝擊美歐新能源產業。美國財政部長葉倫直白地說：「不排除對中國綠色能源出口採取任何措施，包括潛在的關稅。」一場綠色貿易戰爭正在蠢蠢欲動。

歐盟共同農業政策近年新增許多環境規範，然而這些環保措施，最終卻由弱勢的農民承受，導致法國、德國、西班牙、波蘭農民紛紛開著耕耘機上街抗爭，綠色新政與農民生計如何平衡，正考驗歐盟的智慧。

已開發國家最大的能源挑戰是如何更乾淨，然而在非洲，問題卻是如何產生更多的能源。在缺乏綠能轉型資金、而化石燃料儲量充足情況下，非洲正陷入如何發展的兩難局面。

封面故事〈零碳保衛戰〉深入探討各國推動減碳措施面臨的種種難題，像是綠能產業保護主義抬頭、減碳新政引爆歐洲農民怒火、德國極右翼因反減碳壯大、全球焦慮美國綠能動向、非洲能源革命困局、越南能源轉型裹足不前、印尼濫伐野火加劇氣候危機以及淨零公正轉型幫扶弱勢。

儘管解封多時，人們仍願意花大筆金錢彌補疫情期間減少的娛樂活動，刺激娛樂消費大爆發，席捲全球的「泰勒絲經濟學」可說是最佳註解。美國流行天后泰勒絲在美國、新加坡與澳洲雪梨每場演出平均帶來1,300萬美元收入，替巡演城市創造巨大商機。

報復性消費潮同樣出現在旅遊業，台灣的航空業甚至出現運力不足，購買新客機因應；而日本飯店旅館業卻發生招募不到足夠員工，不得不運用人工智慧與機器人幫忙。

這股娛樂旅遊重生的現象方興未艾，專題〈現場娛樂大復活〉與您一同感受演唱會狂潮以及如何帶動旅遊、餐飲等驚人的周邊效益。

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本期〈看世界〉一起駐足欣賞「旅途中的童趣」，包括漫畫與建築迷朝聖的布魯塞爾漫畫博物館、側重玩具歷史與孩童文化的巴黎玩具博物館、老少咸宜的倫敦V&A兒少博物館、美國加州史努比博物館、日本龜有公園《烏龍派出所》的漫畫塑像、馬德里人氣最旺的《熊與莓樹》雕像，再到宜蘭傳藝中心找回童年記憶。

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