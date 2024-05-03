北台灣氣溫回升上看27度 北東局部短暫陣雨

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（中央社台北3日電）中央氣象署指出，今天東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，北部及宜花白天高溫約攝氏25至27度；迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

氣象署表示，今天東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，北部及宜花白天高溫約25至27度，中南部及台東高溫仍維持在30至32度，感受上溫暖偏熱。

降雨方面，氣象署指出，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風逐漸減弱，環境風場仍為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1130503