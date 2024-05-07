「男丁格爾」楊斌接棒退休母 為精神病房帶來春天

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）衛福部所屬醫院護理頒獎典禮，台上多名「男丁格爾」，今年28歲的楊斌在其中，去年從護理崗位退休的媽媽為兒子驕傲，接棒的楊斌最大心願是和媽媽一樣，為精神病房帶來春天。

衛生福利部今天舉辦第11屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，這次頒發「資深典範獎」、「優良人員獎」及「閃亮新人獎」等共計81名得獎者，從所屬27家醫院共9526名護理人員中脫穎而出。衛福部長薛瑞元親自頒獎表揚，他說，專業護理人員是部立醫院完成公醫使命的重要力量。

來自衛福部八里療養院的楊斌抱著花束、半擁著媽媽，投入護理界，最大原因就是護理師出身的媽媽，看著媽媽以這份工作為志業，養活、帶大孩子，楊斌也想成為和媽媽一樣的存在。長照科系畢業的他，有感照服員能做有限，進修護理。

在護理界努力2年的楊斌回憶起剛入行，他負責的是精神科兼急診，當時正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，每天忙得不可開交，日子卻也充實。在精神病房遇到好多故事，其中最令楊斌印象深刻的是一段無聲的陪伴。

楊斌說，這個患者是1名憂鬱症個案，總是不說話，一個人安安靜靜。身為護理師的楊斌，尊重患者想要待在寧靜中的選擇，但也捨不得個案獨自一人面對寂靜。他總默默陪伴這名患者，直到出院那天，「患者告訴我，謝謝我的陪伴，支持他走過低潮。」

以有朝一日可以和媽媽一樣為目標的楊斌，是媽媽眼中永遠的驕傲。楊斌的媽媽今年65歲，剛從八里療養院退休的她，最知道精神科患者的可愛之處，媽媽將替精神病房帶來春天的任務交棒給孩子，「以前精神科幾乎沒有男護理師，現在多很多，當然我們女生也不弱。」

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留住護理師人才，是台灣醫界現階段首要任務，改善環境與待遇是手段之一。衛福部照護司長蔡淑鳳接受媒體聯訪表示，目前各醫院三班護病比執行狀況順利，護理人員夜班獎勵持續發放，目前每個月大概平均發放新台幣2億元左右。

另外，針對護理師工作繁重加給規劃，蔡淑鳳表示，現階段持續密切討論「繁重」定義及如何分級等，希望制定出更公平、適當標準，已廣泛收集資料，需要凝聚共識，預計最快今年底完成討論，同時爭取多元財源，朝公務預算等努力。（編輯：張雅淨）1130507