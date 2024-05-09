米其林指南5月新入選餐廳 台南3家上榜

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（中央社記者張榮祥台南9日電）「米其林指南」昨天公布5月新入選餐廳，台南3家美食店家上榜，分別是中西區「麥謎食驗室」、東區「葉桑生炒鴨肉焿」及「寓點」，讓台南好味再躍國際。

台南市政府今天發布新聞稿指出，今年1月至4月台南4家美食店家入選「米其林指南」，5月再增3家，全市累計35家必比登推介、26家入選餐廳，共61家入榜。

市府表示，台南5月上榜3家餐廳，包含以實驗精神研發麵食的創新店家，風味十足的鴨肉羹小吃及暖心的港式點心，顯示台南好味道受到美食專家鑑賞肯定。

市府觀光旅遊局指出，中西區「麥謎食驗室」創作新穎麵食，依季節變換菜單，選用世界各地佐料搭配，讓每道餐點富有層次和風味。

東區「葉桑生炒鴨肉焿」2021年落戶台南，招牌鴨肉羹以小鍋炒香而成，帶著淡淡鑊氣，散發蒜香和鴨肉香，配以清甜筍絲，建議加入五印醋與少許辣椒粉享用，味道層次更豐富。

東區「寓點」由移居台南的香港人創立，點心親手製作，特別推薦賣相樸實、完整呈現層次風味的四寶滑雞扎，腸粉、叉燒包、馬來糕等。（編輯：謝雅竹）1130509