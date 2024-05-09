台灣好行太平線11日開通 連玩嘉義觀光工廠太平雲梯

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）台灣好行太平線將於11日開通，路經佐登妮絲城堡、卡羅爾銅管樂器等觀光工廠，終點站為全台海拔最高景觀吊橋太平雲梯；阿里山管理處今天邀請民眾體驗全新台灣好行路線。

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處今天在嘉義縣梅山太平雲梯服務中心舉行「台灣好行太平線」通車典禮，梅山鄉與大林鎮旅宿業者多人與會，卡羅爾銅管樂器觀光工廠管樂團現場演出，炒熱氣氛。

阿里山管理處處長洪維新致詞表示，台灣好行太平線將自5月11日起開行，於假日及國定假日行駛往返各6班次，自台鐵大林站啟程，途經大埔美園區服務中心、佐登妮絲城堡、老楊方城市、梅問屋梅子元氣館、梅山及太平雲梯7站。

洪維新說，太平雲梯為阿里山國家風景區內不容錯過景點之一，是全台海拔最高的景觀吊橋，在雲梯上可俯瞰太平36彎及嘉南平原，可享受被夕陽、晚霞、雲海等美景包圍的幸福感。

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另外，佐登妮絲城堡為大林鎮熱門景點之一，擁有台版凡爾賽宮美名、全台最高歐式穹頂及宮殿建築設計；佐登妮絲城堡旁邊的卡羅爾銅管樂器觀光工廠，全館採免費入園，銅管樂器生產過程透明化，提供導覽解說及吹奏體驗。

洪維新表示，期待透過台灣好行太平線的連結，活絡大林鎮至梅山鄉的地方產業，邀請國內外旅客搭乘，以低碳運具來一趟綠色旅遊。（編輯：陳仁華）1130509