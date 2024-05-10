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創新創業計畫1階揭曉 智慧魚苗、出租爺奶入選

2024/5/10 12:36
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（中央社記者陳至中台北10日電）教育部今天公告「U-start創新創業計畫」第1階段補助名單，共75組團隊入選，分別投入開發智慧魚苗、急煞警示系統及「出租爺奶」促進跨世代交流的社會企業。

教育部今天發布新聞稿表示，計畫包括製造技術類13組、創新服務類35組、文創教育類14組及社會企業類13組獲第1階段補助，獲新台幣35萬元創業基本開辦費、15萬元學校育成輔導費，並安排6個月育成輔導。

國立成功大學Fresh Fishery製造技術類團隊開發「智慧魚苗養殖系統」，以自動化與智能化管理、監測養殖過程，監測魚苗生長情況，並以藻類濃縮培養系統培育餌料生物，自動篩選不同大小餌料，投餵給不同時期魚苗，提高魚苗育成率，穩定魚苗池環境參數，改善養殖漁業環境。

淡江大學「出租爺奶」團隊，發展創新社會企業，提供出租媒合服務，讓退休高齡者貢獻專業知識和經驗。團隊希望藉新服務，改變對退休人士的看法，讓高齡者獲新展現舞台，改善高齡社會面臨的孤獨感，促進跨世代學習交流。

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國立台北商業大學「閃能電子科技」團隊發展創新服務，專注研發「急煞警示系統」，透過全自動化高頻閃爍載具煞車及方向燈，警示後方車輛，降低後車追撞事故，通用性設計讓系統可因應不同車款，降低廠商庫存、時間及物流成本。

教育部表示，第1階段獲補助團隊成立公司行號後，可接續參與第2階段績優團隊評選，角逐100萬元創業獎金，相關資訊可參考教育部青年發展署網站。（編輯：李明宗）1130510

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