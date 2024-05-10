別妨礙媽媽公共場所哺乳 違規最高可罰3萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北10日電）母親節將至，哺餵母乳是媽媽與寶寶的親密互動，台灣親餵率與其他先進國家一樣，面臨卡關窘境，工作環境等支持有待進步。國健署今天呼籲重視公開哺乳權，違規最高可罰3萬元。

衛生福利部國民健康署每2年調查1次母乳哺育率，2022年調查發現，1個月以下純母乳率52.1%、2個月以下45.6%、4個月以下37.6%、6個月以下28.7%，均較前1次調查明顯下滑。國健署婦幼健康組副組長蔡維誼今天接受媒體採訪時表示，台灣母乳哺育率計算方式與國際標準不同。

蔡維誼說，台灣難以透過不分年齡別群體普查統計母乳哺育率，只能透過分年齡層推估加權，過去數據有失真可能性，國健署正在與專家開會研究、檢討出更精進的算法。研判台灣近年母乳哺育率與先進國家趨勢相仿，很難大幅度提升，可能與工作等環境友善與否有關。

根據實證研究，哺餵母乳對母嬰健康有很多好處，不僅可增加寶寶免疫力、減少過敏以及降低兒童肥胖發生率等，同時也有利於媽媽子宮收縮，減少產後出血，因哺餵母乳可消耗較多熱量，身材恢復較快，降低罹癌風險等。蔡維誼認為，提升媽媽哺餵母乳意願，強調的是支持與體諒。

蔡維誼說，人類歷史之初，寶寶就是喝母乳長大，當代媽媽可能會對公開哺乳感到不好意思，或有旁人指指點點，即使近年社會對媽媽公開哺乳給予更多正向支持，但不能確保異樣眼光都消失，所以透過法規與宣導，保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾及歧視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「公共場所母乳哺育條例」民國99年立法通過，保障媽媽在公共場所公開哺餵寶寶母乳。蔡維誼表示，條例所規範的公共場所，包含鐵路對號列車及高速鐵路列車，列車上設有哺集乳室，任何人不得禁止、驅離或妨礙，違反者處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

此外，依據「公共場所母乳哺育條例」第5條規定的公共場所應設置哺集乳室，同時鼓勵業者自願設置哺集乳室，以確保媽媽們能有安全舒適的哺集乳環境。蔡維誼說，截至112年底，全國總共設置4008處哺集乳室，包括依法設置2643處及自願設置1365處。（編輯：管中維）1130510