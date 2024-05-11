兼顧作業安全、時間彈性 定時定點收運垃圾擴辦

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）環境部今天表示，為提升垃圾收運作業安全，兼顧民眾倒垃圾時間更彈性，繼民國110年補助20縣市辦理97條路線試辦定時定點收運，今年再補助11縣市辦理48條試辦路線。

環境部發布資訊指出，目前大多數地方環保機關以「沿街」收運垃圾方式為主，全國計有3876條垃圾收運線，繼自110年推動垃圾定時定點試辦收運，補助20個縣市辦理97條路線試辦「定時定點方式」收運垃圾，113年度再支應新台幣599萬6680元，補助11個縣市辦理48條試辦路線。

環境部並說，「定時定點」垃圾收運模式早已是台北市民眾日常生活的一部分，每點收運短則5到10分鐘，長則30分鐘以上，讓清潔隊員有充分時間作業，民眾丟垃圾不追趕；宜蘭縣羅東鎮定時定點收運垃圾同時，結合資源回收教育宣導，資源回收變賣價成長20%，110個定點減少清潔隊員車斗站立時間每條約50到81分鐘。

環境部統計，目前全國定時定點收運線已達579條。至於何以持續擴大試辦「定時定點」垃圾收運方式，環境部分析，首先，民眾須配合垃圾車時間倒垃圾，若遇天氣不佳、交通壅塞，或是連假後垃圾爆量等情形，將影響垃圾車抵達時間。

其次，目前沿街收運因清運點數量多且間距短，大多數收運車輛隨車隊員為了避免頻繁上下駕駛艙，進而影響清運效率，多以站立於車後踏板或後車廂內執行工作，會增加發生墜（滾）落風險。

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環境部重申，「定時定點」垃圾收運方式，既可減少清潔隊員站立車尾及頻繁上下車發生危險的風險，也可讓民眾不必再追著垃圾車跑。

另外，為了確保安全，環境部呼籲民眾配合垃圾分類回收排出規定，包含鋰電池、行動電源及卡式爐瓦斯罐等高壓氣瓶之類的物品，因為投入垃圾車易造成起火、爆炸，切勿混入垃圾中丟棄；務必將高壓氣瓶內的可燃性氣體或液體排空，再交給資源回收車處理。（編輯：陳政偉）1130511