母親節不快樂 可能罹患「康乃馨身心症候群」

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）有些人在母親節前後，出現消沈、愧疚、憂鬱等情緒，甚至出現酗酒、失眠，阮綜合醫院身心科醫師洪櫻娟提醒，恐是「康乃馨身心症候群」，可透過藥物與心理治療改善。

洪櫻娟今天透過新聞稿表示，母親節不只有快樂、感恩的氛圍，對於缺少母愛或與母親有心結難解的人而言，鋪天蓋地而來各種形式慶祝活動，反倒加重了無用自貶、無望消沉、自責愧疚、罪惡自殘等情緒矛盾糾結，甚至會出現憂鬱、失眠、酗酒等狀況，就是「康乃馨身心症候群」。

洪櫻娟舉例，一名33歲上班族因為頭痛、失眠等自律神經失調症狀，合併頭暈、心悸、胸悶等恐慌症發作前來就醫，經了解釋與從小家庭失和的經驗有關。

病患自述，從小父母失和，4歲時母親就離家，她一直覺得是自己不好，媽媽才會不要她，讓她孤單長大。每到母親節學校要寫作文、賀卡、製作康乃馨等就很痛苦，也會偷偷哭泣。她20、30年來，一提起「媽媽」就會非常激動。

洪櫻娟表示，這名病患雖成年後選擇與媽媽同住，但每當媽媽太過呵護她就會相當懊惱，像是看到媽媽在冰箱裡塞滿為她準備的食物，就會出現難過、抓狂，甚至喘不過氣狀況。

洪櫻娟說，以病患的狀況，自幼的被拋棄感、渴望被愛的失落，深深影響成年生活，連在工作與人際關係表現也缺乏自信，儘管她外表亮麗又能言善道，仍常常懷疑自己不夠好、不堪重任，卻又擔心錯失良機，充滿焦慮不安。

洪櫻娟針對症狀開立血清素和穩定自律神經的藥物輔助，加上數次心理治療，病患逐漸能與母親平和相處，在工作也有所發揮，目前已晉升為小主管，今年母親節也終於能坦然平靜面對。

洪櫻娟提醒，當失落、無望感及挫折、壓力持續，身體會出現連做檢查也找不出原因的失眠、焦慮、胸悶心悸、頭痛頭暈、腸胃不適、暴躁易怒、寡歡哭泣、酒精濫用等症狀，這些跡象可能就是罹患自律神經失調、憂鬱症。

洪櫻娟說明，這些症狀需要醫師評估診斷後開立藥物並配合心理治療、放鬆技巧訓練的協助，才可以盡快重獲正能量，度過人生灰暗期，不要抗拒就醫拖延治療，就能早日重拾生命的色彩。（編輯：郭諭儒）1130511