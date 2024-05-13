成大打造第2代人力潛艇 6月再次遠征歐洲國際競賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南13日電）國立成功大學學生組建人力潛艇「討海人」團隊，2022年首度參加歐洲國際人力潛艇競賽獲最佳新人獎，回國後積極打造第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」，6月下旬再次出征。

成大系統及船舶機電工程學系大三學生、「討海人」團隊隊長王丹詡今天透過新聞稿表示，團隊2022年首度以亞洲唯一、台灣首創學生自製潛艇之姿參賽並榮獲最佳新人獎，回國後不久，隊員即自主性集結時間打造第2代潛艇。

王丹詡表示，隊員們從零開始學習抽真空，展開全新設計、製造，總計耗時16個月打造，第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」，船長加長至3.22公尺（不含螺槳），盡可能保留未來改裝空間，便於傳承使用。

王丹詡指出，團隊準備參加今年6月24日至7月5日在英國舉辦的賽事，3月底展開一系列水中測試，有別於上一屆「sat-ba̍k-hî虱目魚號」，抽真空工法船殼設計提供潛艇足夠浮力，因此團隊只須考慮壓載重量，就能快速實現潛艇中性浮力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王丹詡說，透過多次水下測試改善迴旋運動操縱問題，順利適應抵抗水阻影響的水中踩踏方式，團隊並與台南水領域潛水中心合作，定期前往小琉球訓練，目前有一半以上隊員具備開放水域潛水執照，希望在賽事取得佳績。

成大提供資料指出，歐洲國際人力潛艇競賽自2012年起每2年舉辦1次，賽程第1週為測試週，參賽人員將接受潛水技術、潛艇安全等檢測，第2週為正式賽事，在總長175公尺賽道挑戰直線加速、半徑25公尺大彎道、彎曲避障等關卡，不僅挑戰潛艇操縱與速度，同時激發學生造船工程創意表現。（編輯：陳仁華）1130513