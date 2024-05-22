報稅倒數10天 財部：3成民眾尚未完成申報

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（中央社記者張璦台北22日電）5月報稅近尾聲，財政部台北國稅局長吳蓮英今天指出，截至21日止，已完成112年度綜合所得稅申報件數約468萬件，約占去年總申報件數663萬件的71%，目前距離申報截止日31日僅剩10天，提醒尚未申報的民眾盡速辦理結算申報。

吳蓮英在例行記者會表示，建議民眾可多利用手機報稅，操作簡單，無須安裝APP，只要用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一完成身分驗證。

吳蓮英說明，進入申報系統即可點擊下載今年新增的「查調資料稅額估算表」，輸入登入設定的檔案密碼（預設密碼為納稅義務人身分證統一編號），即可開啟PDF檔檢視估算資料，檢視後如無須變更內容，只要回到手機報稅頁面，依照畫面顯示依序完成至步驟五，看到畫面出現「申報成功次數」即完成申報。

吳蓮英指出，若需編修所得或扣除額資料，編修後同樣依指示步驟操作，輸入繳退稅資料後，點選「申報資料上傳」，就順利完成報稅。

吳蓮英也表示，民眾用手機申報綜所稅，除享有優先退稅權利，還可參加抽獎活動，有機會將頭獎現金新台幣20萬元帶回家。

此外，財政部財政資訊中心提醒，為避免各種「假退稅、真詐財」的不法行徑，若收到疑似以稅捐稽徵機關名義或來路不明的電子郵件、簡訊通知，切勿開啟連結及輸入個人資料，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的事件發生。

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財政資訊中心強調，稅捐稽徵機關不會提供網址連結通知辦理繳稅或退稅，且政府機關網址首段以gov.tw結尾的才是政府網站；gov前面不會冠上其他英文或數字，結尾也不會有.com。

同時，財政資訊中心表示，gov.tw出現在網址其他地方也都是偽冒的，民眾務必提高警覺，千萬不要上當；如遇可疑訊息或網站，可撥打165反詐騙專線或向各稅捐稽徵機關確認。（編輯：潘羿菁）1130522