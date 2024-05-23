環團籲PM2.5標準加嚴為9微克 檢視空氣品質指標

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）環境部長彭啟明宣示檢討空氣品質標準，環團今天肯定彭啟明態度，並指出空氣品質標準連動空氣品質指標，呼籲應將細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度標準從嚴改為每立方公尺9微克。

環境部大氣環境司副司長張根穆日前表示，根據國家衛生研究院實證研究，並考量防制成本與經濟效益，4月29日公告修正「空氣品質標準」草案，預計7月上路；其中PM2.5標準修正到12μg/m3（微克/立方公尺），是參考美國等各國標準，下半年也將修正空氣品質指標（AQI），以更貼近實際對民眾健康影響。

環保團體地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、環境權保障基金會今天召開記者會指出，AQI與民眾日常的健康防護息息相關，目前的標準及修正草案內容都過於寬鬆。

地球公民基金會執行長王敏玲會中指出，空氣品質標準關乎空氣品質綠燈、黃燈、橘燈的分界點，目前PM2.5達15μg/m3時，燈號顯示良好，早已不符合公衛等學界研究的科學事實，錯誤的良好燈號將使民眾誤判，導致的健康防護缺漏已經不容再拖延。

王敏玲說，美國基於人體健康研究證據已將其年均標準下修為9μg/m3，PM2.5對台灣人的健康傷害不會比較輕，應比照加嚴，預防勝於治療，9μg/m3以上就以黃燈提醒全民留意防護。

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主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長耿明誼說，「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」應該檢討，尤其目前啟動中級預警AQI指數超過150的次數極少，空污法的好鄰居條款（上風處臨近縣市共同啟動應變）形同虛設，環境部應加嚴為AQI達110時就啟動中級預警。

王敏玲也強調，修至9μg/m3並非對健康就沒有影響，地球公民基金會10年前在高雄的國中、小升起空污旗，就是提醒民眾在低濃度的污染下也要留意防護，環保署已升格為與經濟部平起平坐的環境部，國家的永續長應勇敢地修正空品標準與AQI，嘉惠全民，也催生出更好的防制技術、更積極的環境及產業轉型政策。（編輯：陳清芳）1130523