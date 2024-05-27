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鄭英耀：大學校長遴選應回歸專業 就學術論學術

2024/5/27 11:38
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（中央社記者許秩維台北27日電）教育部長鄭英耀今天表示，大學重視學術自主，大學校長遴選辦法應回歸學校既有機制，從專業出發、就學術論學術。

立法院教育及文化委員會邀請鄭英耀列席報告業務概況並備質詢，不少立法委員關注陸生來台議題。

中國國民黨籍立法委員萬美玲質詢時指出，來台學習的陸生最高峰期曾高達4萬多人，現在僅剩約1成左右，陸方自109年公告陸生暫停來台，過去的教育部長不是沒有努力過，但對岸「已讀不回」，現在是否已有回應。

中國國民黨籍立法委員林倩綺提到，總統賴清德希望開放學位陸生來台，請教育部開誠布公，核定各大學招陸生名額並公告簡章，讓陸生能提出入學申請；開放陸生學士班能救私校、拯救倒閉潮，開放博士班則可為公校增加研究量能。

鄭英耀回應，如果陸生能來台學習，有助於兩岸許多年輕人更積極正面的互動學習，這是非常好的互動方式，期待儘快恢復雙方的學習交流，教育部會與陸委會積極合作。

中國國民黨籍立法委員洪孟楷表示，過去卡管案和論文抄襲案嚴重傷害大學自主和學術倫理，鄭英耀是否有信心在任內不會發生政治力干預大學自主或學術倫理的事情。

中國國民黨籍立法委員柯志恩指出，鄭英耀過去給人政治立場鮮明的印象，但政治不能凌駕教育之上，鄭英耀能否承諾不會把個人意識形態帶到教育。

鄭英耀回應，大學重視學術自主，大學校長遴選辦法應該回歸學校裡的機制，從專業出發、就學術論學術，他會朝這個方向努力；他是教育人，只關心如何讓台灣教育更好。（編輯：管中維）1130527

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