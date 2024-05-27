宜蘭出現動力飛行傘違規升空 最高可罰30萬

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭縣日前出現動力飛行傘遨遊天際，發出轟隆引擎聲響，外界質疑合法性；縣府今天回應，縣內尚無交通部民航局核准的飛行場域，此案屬違規，將送交民航局裁處，最高可罰新台幣30萬元。

宜蘭縣曾在2018年9月發生一起動力飛行傘（超輕型載具）意外事故，1名有多年經驗的玩家駕駛單人座動力飛行傘，飛行途中從高空墜落地面，送醫急救不治。

不料，宜蘭縣內的三星鄉與員山鄉上空，25日又出現動力飛行傘遨遊天際，引起民眾熱議。

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縣府交通處表示，經向民航局查詢，確認宜蘭縣目前沒有經核准的動力飛行傘飛行場域，認定25日在宜蘭上空飛行的行為違規，將根據警方掌握的資料，全案送交民航局依違反民航法裁處，可對所有人、操作人、活動團體、製造廠予以警告，或處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

交通處說明，玩家若想在宜蘭縣玩動力飛行傘，必須向民航局申請，經過核准才能從事活動，其中起降場域要符合縣市政府土地使用規定，宜蘭縣如果有申請案件，縣府會依法審查。（編輯：李亨山）1130527