東港黑鮪跌價引議 3區漁會啟動次級品保價機制

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（中央社記者黃郁菁屏東縣28日電）小琉球漁民反映黑鮪魚價格1公斤僅剩新台幣70元，漁會澄清為中低等魚價個案，漁業署與東港區等3區漁會祭出穩定魚價措拖，今天漁會啟動保價機制，次級魚體每公斤100元。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸透過新聞稿指出，次級魚體單日最低價格被誤導成整體拍賣價格，打擊黑鮪魚產業鏈，昨天與漁業署、全國漁會、蘇澳區漁會及新港區漁會決議，今天起黑鮪魚次級魚體保價每公斤100元，啟動第1天進場黑鮪魚共299尾，連同次級魚體全數拍賣完畢。

鄭鈺宸說，今年截至28日已捕獲3165尾黑鮪魚，比去年同期增加648尾，數量牽動拍賣市場價格，再加上缺乏低溫冷凍庫，上週承銷商不敢收購，導致規格與品質可做生食魚體順利拍賣後，專做熟食、魚鬆等加工製品用次級魚體，單日最低價格偏低；昨天協調後漁業署與屏東縣政府已調撥冷凍庫支援。

漁業署針對低價澄清，今年累計均價仍維持每公斤389元。考量以往黑鮪銷售以生魚片居多，加工凍儲處理與一般魚貨不同，因應近日捕獲量增，將協助相關區漁會辦理國內行銷推廣、凍儲及加工等措施以穩定魚價。

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代小琉球漁民發聲的琉球區漁會前總幹事蔡寶興表示，萬物皆漲情況下，黑鮪魚1公斤沒有4、500元漁民都是虧損的。保價、調撥全國冷凍倉儲空間是短期解決方法，長期除建置冷凍設備外，應主動尋求外銷市場；食用生魚片國家中，日本市場已飽和，東南亞國家消費水準不足應付，應嘗試人口多的中國市場。

漁業署副署長陳建佑告訴中央社記者，任何外銷皆非短期內可達成，只要是對台灣農漁產品有利的市場都不會放棄。（編輯：謝雅竹）1130528