鄭英耀首次主持教育部會報 送司處長瓷杯、巧克力

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部長鄭英耀今天首次主持部務會報，特別送與會司處長一個瓷杯、3顆巧克力，寓意「慈悲」和「以巧思克服力量」，並要求端午節前的6月7日，要盤點全國22縣市須協助的地方。

鄭英耀今天首度主持部務會報，致詞時開放媒體採訪。他提到前總統李登輝最常講的一句話「民之所欲，長在我心」，期盼教育部各部門在推動政策時，應思考社會大眾、家長、利害關係人的需求，將人們所擔憂的事情盡量排除。

鄭英耀送給教育部各司處長的小禮物，一個瓷杯寓意「慈悲」，他說，慈悲的定義就是「與樂拔苦」，納稅人繳了那麼多稅，就是相信政府可以透過專業力量，讓國家、產業有更好的發展。

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鄭英耀也送與會者巧克力，他幽默地說：「不是要給你們嚐甜頭。」而是寓意「以巧思克服力量」。他認為，政策制訂必然會面臨許多挑戰，政府應從民主社會多元的聲音中，找到有意義的作法和創意，透過傾聽並結合經驗，貼近人民的期待並展現效能。

介紹完禮物後，鄭英耀也給出了作業，要求在6月7日前盤點各縣市的教育現況和需求。他以108課綱的學習歷程檔案做比喻，教育部各業務單位也要掌握這樣的檔案。雖然不可能一下子就滿足所有的需求，但可依據急迫性，逐步來改善和精進。（編輯：陳政偉）1130529