梅雨鋒面漸接近 週休假日全台降雨機率高

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）中央氣象署預報，一波梅雨鋒面今天逐漸接近台灣，環境愈來愈不穩定，未來2天週休假期，全台降雨機率高。

氣象署說，今天台灣北部海面有鋒面逐漸接近，環境越來越不穩定，且西南風增強、水氣偏多，西半部地區不定時有短暫陣雨甚至雷雨出現，午後東半部地區有局部短暫雷陣雨，西半部及東北部地區易有局部大雨，並伴隨雷擊及強陣風。

氣溫方面，氣象署預報，白天各地高溫可達攝氏31至33度左右，局部近山區溫度會再高，感受溫暖偏熱。

氣象署預測，明天及6月2日，梅雨鋒面或低壓帶影響，配合西南季風帶來水氣，全台降雨機率高、環境不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有大雨或局部豪雨，西半部及東北部地區雨勢較持續，明天下半天至6月2日整天降雨最明顯，易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風。

氣象署說，6月2日下半天，台灣附近風向轉為東北風環境，北部及東北部天氣會稍轉涼，預估高溫下降到26度左右，夜晚低溫降到21、22度。（編輯：方沛清）1130531