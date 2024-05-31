颱風馬力斯估31日生成 吳德榮喻短命颱

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）中央氣象署預報，位在南海的熱帶性低氣壓，今天可能發展為今年第2個輕度颱風「馬力斯」，對台灣影響有不確定性，氣象專家吳德榮形容馬力斯是「短命颱」。

氣象署說，今年第1號輕度颱風「艾維尼」，今天清晨2時變性為溫帶氣旋；另外，位於南海的熱帶性低氣壓，清晨2時位於恆春西南西方990公里左右海面上，朝偏北方向往廣東沿海前進，有發展為輕度颱風的趨勢

氣象署預測，馬力斯進到陸地後強度逐漸減弱，殘留的水氣未來可能會併入假日影響台灣的鋒面系統，帶來較劇烈降雨，但對台灣天氣的影響仍有不確定性。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，根據氣象署清晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，南海的熱帶低壓今天將發展為第2號颱風馬力斯，會先受到太平洋高壓西側導引向北前進，再受西風帶導引轉向偏東。

吳德榮形容馬力斯將是「短命颱」，6月2日登陸廣東後減弱為熱帶低壓，且將併入鋒面系統，成為鋒面帶上的氣旋。（編輯：方沛清）1130531