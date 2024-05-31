免跑勞保局 e化服務系統隨時可查投保狀況

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）勞動部今天表示，使用自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證、金融電子憑證及行動電話認證，隨時可登入其「e化服務系統」查詢投保狀況，免跑勞保局來回奔波，呼籲善用。

勞動部今天進行業務說明，特別向投保勞工保險的勞工推薦善用勞保局「e化服務系統」線上查詢服務，不受是否為上班時間限制，免跑勞保局奔波，網址為https://edesk.bli.gov.tw/。

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勞保局保費組組長吳品霏指出，使用自然人憑證、行動自然人憑證、虛擬勞保憑證、金融電子憑證等皆可登入「e化服務系統」線上查詢，免插卡的「行動電話認證」則可透過下載APP後經驗證登入查詢。

她說明，可查詢內容包含雇主為其申報加、退保日期、投保薪資等級，及個人的總投保年資，職涯期間每筆加、退保明細也可呈現；統計今年4月單月顯示，有62萬人次登入使用，用行動電話查詢最多，占47.05%、約29萬人次，第2名是以虛擬勞保憑證登入，占32.48%、約20幾萬人次。（編輯：陳政偉）1130531