教部補助242所高中推自主學習 引導學生探索興趣

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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部推動協作共好計畫，112學年以全國45個適性學習社區為範圍，補助242所高中推動自主學習，引導學生探索興趣、提升學習動力與成效。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為實現108課綱培養學生成為終身學習者的願景，國教署推動「高級中等學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫」，各校以12至24節不等的時間，實施自主學習先備課程。

112學年以全國45個適性學習社區為範圍，教育部補助242所高級中等學校推動自主學習，協助學校運用多元學習方式，引導學生探索自我，提升學習興趣及信心。

以桃園市中央大學附屬中壢高級中學為例，112學年開辦「認識自主學習」、「訂題」、「資料查找」、「電子資源利用」、「學術倫理」、「計畫撰寫與試行」等先備課程，引導學生線上填寫自主學習計畫，教師隨班陪伴，提供學生計畫及執行的回饋。

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中大壢中作為「桃一區」的總召學校，除了辦理5校聯合發表會，也鼓勵學生參加校外自主學習發表會，透過與他校師生交流與互動，提升學習的動力與信心，並磨練學生的報告技巧。

國教署提到，透過自主學習計畫，學生產出許多優秀作品，例如桃園市內壢高中女學生因親人過世，引發研究殯葬業的動機，除了研讀書籍，還參與實習工作，產出成果「黑夜的送行者」；桃園市六和高中有學生以蓋房子為構想，發表主題「理想的家園」，原規劃使用冰棒棍等簡易材料，在老師協助下，改用混凝土蓋出專業模擬建築。（編輯：李淑華）1130603