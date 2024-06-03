上萬隻紫斑蝶飛過埔里大坪頂 農民驚呼第1次見到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）埔里鎮大坪頂地區5月31日至6月1日出現上萬隻紫斑蝶，當地青農直呼從小到大首次見到，甚至在魚池鄉日月潭也有居民見到紫斑蝶，但成群紫斑蝶只是飛行經過，今天只剩零星數量。

時序進入紫斑蝶遷徙時期，埔里鎮大坪頂近日罕見出現成千上萬隻紫斑蝶。「詹家果之王百香果」詹姓業者今天接受中央社記者訪問表示，她從小在埔里大坪頂長大，返鄉務農約9年，第1次見到估上萬隻紫斑蝶在空中「翩翩起舞」，方向從國姓經大坪頂往埔里市區。

南平山道田生態有機農場、埔里青農陳新豪也說，農場種植蜜源植物，近日出現大量紫斑蝶，原來埔里鎮也是紫斑蝶遷徙路徑之一，其中一部分紫斑蝶飛到他的農場暫時棲息，時間到就會再飛走，真的相當難得。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中大肚山區、都會公園近日也有民眾見到大批紫斑蝶，雲林縣林內鄉也因紫斑蝶聞名。交通部高速公路局透過在林內路段設置紫斑蝶防護網、安排專人監測蝶況、封閉外車道等措施，降低紫斑蝶飛越國道致死率。

根據高速公路局2007年資料，台灣紫斑蝶有端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶、小紫斑蝶；紫斑蝶每年至少3次大規模遷徙，第1次是越冬後期3月中旬至4月上旬，第2次是5月下旬至6月中旬，為越冬後第1世代斑蝶，9月下旬遷移則為準備群聚南台灣山谷越冬。（編輯：李淑華）1130603