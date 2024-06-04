B肝帶原陽變陰痊癒？ 醫警仍可能罹癌應每年追蹤

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）30多歲趙先生從小自知是B型肝炎帶原，長期追蹤肝功能正常，超音波檢查也無病變，今年公司健檢B型肝炎表面抗原變陰性，但醫師提醒這不代表已痊癒，仍可能罹癌應每年追蹤。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初今天記者會說明，B型肝炎檢驗有3種常見，第1種是B型肝炎表面抗原，陽性代表體內有B型肝炎表面抗原，是B型肝炎帶原者。表面抗原陰陽不定，與肝炎病毒屬於慢性感染特性有關。

第2種是B型肝炎表面抗體，呈陽性則為體內有B型肝炎表面抗體，有保護力，不怕感染B型肝炎病毒；第3種為B型肝炎核心抗體，呈陽性意味曾經感染過B型肝炎。

康本初提醒，就算B型肝炎表面抗原檢驗從陽性變陰性，也不代表著痊癒，要確認體內是否還有病毒存在，僅能仰賴肝臟切片釐清，但屬於深度侵入性檢查，一般來說並不會大費周章執行，有B型肝炎帶原的民眾本來就比健康人罹癌風險高，不容忽視定期追蹤重要性。

康本初提醒，B型肝炎表面抗原檢驗從陽性變陰性，除了進一步選擇其他檢驗方式複驗，民眾千萬不要將功能性痊癒視為病毒全清除，過去確實曾有人從此不追蹤，多年後發現罹患肝癌。建議每半年1次追蹤可延長至每年1次，透過超音波檢查，確認肝臟內是否有腫瘤。

康本初表示，本身沒有病史，但有肝炎、肝硬化、肝癌家族史者，可至醫療機構評估是否需抽血檢驗B型肝炎核心抗體等檢查。

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康本初說，B型肝炎是因病毒感染肝臟造成，感染後不一定像感冒或腸胃炎在幾天內出現症狀，大多是慢性感染，血液中可驗到表面抗原。傳染途徑為血液、體液傳染或生產時媽媽傳染給小孩，帶原者在病毒量上升、肝功能異常應積極治療，降低肝炎、肝硬化及肝癌風險。

衛生福利部國民健康署有提供45至79歲民眾、原住民40至79歲，終身1次B型肝炎篩檢服務。康本初表示，不清楚自己是否有感染的民眾，可至合約醫療院所篩檢。病毒量低的帶原者，肝臟尚未出現病變，沒有明顯不適症狀，但能傳染他人，要注意與他人體液或血液接觸。（編輯：陳清芳）1130604