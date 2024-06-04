黃偉哲同台蘇晏霈直播賣芒果 600盒預購一空

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南芒果產季將至，台南市長黃偉哲昨天與台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛2」演員蘇晏霈同台直播，行銷由產地直送的台南精品芒果禮盒優惠預購，限量600盒很快銷售一空。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南水果栽培管理及品種都是世界一流，並設有芒果外銷專區，栽培管理符合外銷標準，加上充足日照及優良土質，孕育出口感細緻、酸甜多汁、香氣濃郁愛文芒果，被稱為「夏日紅寶石」。

黃偉哲指出，台南芒果外銷日本、韓國、新加坡等地，去年曾在韓國直播平台販售，3公噸數量很快就賣完，可見品質廣受國外消費者喜愛。這次和「戲劇女神」蘇晏霈同框推薦台南精品芒果禮盒，直播專屬優惠價600盒也熱銷一空。

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蘇晏霈表示，因為參與「我的婆婆怎麼那麼可愛2」戲劇演出，多次到台南工作、旅遊，深深感受台南人情味，這次與市府合作推廣精品芒果，幫助農業行銷，讓更多人認識台灣優質農產品，自己也更了解農民在生產過程要經歷百般錘鍊，才能收穫豐碩甜美果實。

台南市農業局提供資料指出，今年台南國際芒果節將於22、23日在走馬瀨農場舉辦，活動兩天門票優惠價新台幣150元，23日起各週末在南化、玉井、大內、楠西、官田、左鎮等產地都有活動舉辦，民眾可把握機會到台南買芒果、吃芒果冰，享受夏日甜美滋味。1130604