男子遲發性神經病變喪失自理能力 高壓氧治療康復

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）葉姓男子去年因一氧化碳中毒就醫，出院後1個月卻出現無法言語、動作遲緩、認知障礙等狀況，連大小便都失禁，檢查罹患遲發性神經病變，經高壓氧治療才康復。

童綜合醫院今天發布新聞稿表示，47歲葉姓男患者去年年底因天氣寒冷，獨自在密閉空間用火爐燒炭取暖，造成一氧化碳中毒，被家人送到童綜合醫院急診室搶救治療。出院1個月後，竟出現意識改變、無法言語、走路不穩、動作遲緩、認知障礙等狀況，甚至連大小便都失禁。

高壓氧中心主任吳繼瑩指出，遲發性神經病變是一氧化碳中毒後所產生的一種少見的後遺症，通常發生在一氧化碳急性中毒康復後的第2至40天內。高峰期大約出現在第2週。

吳繼瑩表示，主要特徵為精神與神經症狀群，比如出現憂鬱、語言障礙，認知功能退化，情緒異常。運動失調，類帕金森氏等等。遲發性神經病變發生的原因不明，一般相信是因一氧化碳中毒後，產生廣泛性的發炎反應導致腦白質髓鞘被破壞。

高壓氧治療將病人置於高壓艙內，經加壓後，以高濃度、短時間、間斷性氧氣呼吸治療法，讓病人吸入100%氧氣，提高血中及患部組織含氧濃度以達到治療的目的。

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急診部主任魏智偉表示，高壓氧除可治療潛水後罹患空氣栓塞症及潛水夫病外，也廣泛延伸應用到糖尿病肢端潰瘍、老人腦功能退化、牙科治療，甚至連長新冠、頸椎損傷、缺氧性腦病變、急性腦中風、創傷性腦病變、美容手術後等適應症也有很大的幫助。

副院長吳肇鑫指出，童綜合醫院在8樓裝設一座6人式高壓氧治療艙，在地下1樓配置3台單人高壓氧艙，希望提供病患更多元與舒適的治療環境。（編輯：李淑華）1130605