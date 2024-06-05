早安世界》輝達攜手鴻海高雄建AI先進算力中心 估2026年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

輝達攜手鴻海高雄建先進算力中心 黃仁勳要在台設第2個AI超級電腦中心

輝達、鴻海將攜手在台灣高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工。輝達執行長黃仁勳表示台灣最大的AI超級電腦中心就是在高雄，鴻海集團旗下企業協助輝達在高雄建立資料中心、在當地運作超級電腦。黃仁勳4日也證實將在台灣設立第2個類似類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心，不過地點還未確定。媒體詢問輝達將於未來5年打造的設計中心，會在台南、高雄或台北，黃仁勳則反笑問「哪個縣市的夜市最好」。（看完整報導）

再生醫療法三讀 禁胎兒提供細胞、恩慈治療有條件免完成人體試驗

立法院會4日三讀通過再生醫療雙法，包括「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」，新法賦予再生醫療研究發展、技術管理、細胞源頭管等法源依據。新法規定，非醫療機構不得執行再生醫療，違者最高可罰2000萬新台幣。條文明定，執行再生技術前應進行並完成人體試驗，但恩慈治療有條件免完成人體試驗。為避免無行為能力者被迫提供細胞，代理人做決定應經公證，且胎兒禁止為細胞、組織提供者，羊水、臍帶及胎盤則不受限制。（看完整報導）

統一發票3-4月中獎清冊 買蛋、吃麥當勞喜獲千萬元

財政部4日公布今年3、4月期統一發票中獎清冊，開出17個千萬特別獎及16個2百萬特獎，總計33名幸運得主抱回高額獎金，雲端發票百萬專屬獎則開出30張。千萬獎消費金額最低者，是台中市西區忠明南路上的台糖蜜鄰便利超市開出的26元運動飲料發票，此外，新竹縣有人花54元買蛋、新北市有人麥當勞消費117元，也入袋千萬。（看完整報導）

未來一週多間歇性降雨 端午連假潮濕悶熱

未來一週全台都是不定時有短暫陣雨的情況，氣象署提醒，要留意午後各地可能有局部短暫雷陣雨。今明北台灣氣溫舒適，端午連假各地會呈現間歇性降雨的天氣，仍要留意午後雷陣雨，加上偏南風至西南風，整體感受潮濕悶熱。（看完整報導）

立院三讀村里長增發7.5萬春節慰勞金 內政部初估經費約5.95億元

立法院會4日三讀修正通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」部分條文，直轄市、縣市議員每人每月公費助理補助金額分別調高至新台幣32萬元、16萬元。此外，參照軍公教人員年終工作獎金1.5個月，以5萬元為基準計算，村、里長每年春節可領7.5萬元事務補助費，內政部說，初估經費約5.95億元，明年起編入年度預算支應。（看完整報導）

南韓中止919軍事協議 分界線可軍事訓練、重啟擴音器喊話

北韓上週起陸續向南空飄帶有垃圾穢物的氣球，並進行GPS電波干擾、試射飛彈等挑釁，南韓政府因此開會商討全面中止實際上已有名無實的919軍事協議，總統尹錫悅4日批准全面中止919軍事協議，通報北韓後即刻生效，屆時南韓軍方將可恢復在軍事分界線一帶進行軍事訓練，並利用擴音器喊話反擊北韓挑釁。（看完整報導）

特派現場／青鳥公媽募資挺台 民主同婚珍奶影片登紐約時報廣場

為響應台灣的青鳥行動，全球熱心台僑自發組成的「海外青鳥公媽應援團」，於美國東岸時間6月4日起，在紐約時報廣場進行24小時不間斷的影片輪播，每5分鐘播放30秒影片，包括珍珠奶茶、同婚和民主燈塔等圖樣。海外青鳥公媽應援團指出，紐約時報廣場是全球知名地標，也是傳播訊息的重要樞紐，選擇6月4日在這裡進行影片首播，象徵全球台灣人團結一致，捍衛台灣民主與自由的決心。（看完整報導）

天安門事件35週年 罹難者家屬誓為親人討公道：不讓你們白白付出

六四天安門事35週年，罹難者家屬4日相聚在萬安公墓並發表祭文。祭文寫道歷史不能忘卻，並永遠記住罹難者們，盼領導人能夠承擔歷史的責任。罹難者家屬表示，討回公道是一場持續艱難的歷程，他們經歷過當局的監聽、監視、警告、威脅、跟蹤等手段，但一定會堅定地走下去，永不言棄。另外，天安門城樓在4日這天全天關閉。（看完整報導）

英特爾季辛格公布Lunar Lake處理器 感謝台積電打造

台北國際電腦展4日登場，晶片大廠英特爾執行長季辛格演講表示很喜歡台灣在整個科技生態系扮演的核心角色，也感受到台灣生態系的創新能量。季辛格揭露將於今年推出的新一代客戶端架構，並感謝晶圓代工廠台積電協助打造代號Lunar Lake的處理器，用於下一代AI PC。Lunar Lake作為新世代AI PC的旗艦處理器，在繪圖與AI處理方面都顯著提升，可降低系統單晶片功耗40%，並提供3倍以上AI運算能力。Lunar Lake處理器預計今年第3季開始出貨。（看完整報導）

從劉德音手中接下台積電董事長 魏哲家：投資永遠是台灣優先

台積電4日舉行股東常會，隨後召開董事會改選，劉德音退休，董事長一職交棒總裁魏哲家。劉德音表示，台積電今年又將是大大成長的一年，人工智慧應用帶動先進半導體需求是台積電強項，他對於未來幾年成長深具信心。新任董事長魏哲家談到台積電競爭與前景直言，台積電技術領先同業，占據有利位置，到目前沒有人可以競爭。面對台海地緣政治風險，魏哲家強調，台積電最先進的製程一定從台灣開始，投資第一優先選擇台灣，第二是台灣，第三也還會是台灣。（看完整報導）

開箱老照片》泰國國王蒲美蓬訪台

泰王蒲美蓬、皇后詩麗吉1963年6月5日結束日本行程後，飛抵台北展開4天訪問。此次元首外交是基於冷戰結構下，泰國與中華民國同為資本主義陣營，在農業、工程、文化等領域上的交流與觀摩。蒲美蓬除了與蔣中正總統晤談、互贈勳章之外，主要參訪忠烈祠、婦聯會、石門水庫等北部景點，也到了中部參訪空軍基地、省政府，以及當時位於霧峰的故宮博物院。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube