25家「最高雄」下酒菜店家 7月啤酒音樂節飄香

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高市府配合2024高雄啤酒音樂節舉辦「下酒菜料理競賽」，吸引超過60家業者參賽，經網路票選與評審試吃後，選出25家優勝店家進駐音樂節，今年還有米其林推薦的泰國餐廳。

高雄市政府經發局今天透過新聞稿表示，將於端午連假8日下午1時至2時，在統一夢時代舉行頒獎記者會，除優勝店家料理讓民眾試吃，還推出市民專屬好康，8至10日高雄市民在夢時代現場購買指定啤酒音樂節套票，即可獲得超值贈品，包含互動螢光棒、7-ELEVEN禮券，還有夢時代電子折價券等。

經發局長廖泰翔表示，25家最具高雄代表風味的下酒菜料理，將與米其林指南推薦泰國美食餐廳Pad Thai Fai Ta Lu一起進駐高雄啤酒音樂節大會食堂，活動於7月5日至7日登場。

廖泰翔說，今年高雄啤酒音樂節規模空前，不僅卡司陣容強大，舞台規模更全面升級，相信今年暑假一定可以帶給歌迷朋友一場充滿泰式風格的美食與音樂饗宴。

寬寬整合行銷總經理陳功儒表示，今年卡司名單為史上最夢幻陣容，包含ZICO、FTISLAND、MAMAMOO輝人、SHINee泰民、EXO燦烈、CHEN、XIUMIN及JESSICA等8組韓星與以「花樣男子流星花園」泰版F4爆紅的泰星DEW，以及30組以上台灣歌手。

饗賓集團表示，高雄啤酒節是南台灣年度盛事，每年都吸引相當多人潮參與，饗賓一直很關注下酒菜料理競賽，希望藉由這次盛會能與其他餐飲業者共同運用在地食材創作「最高雄」的下酒菜。

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饗賓集團營運副總王禹軒表示，饗賓召集「饗泰多」的品牌督導及高雄兩家分店的主廚共同設計專屬高雄的泰式下酒菜，討論後決定以「饗泰多」人氣下酒菜「香茅鹹酥二頭雞」參賽。

「饗泰多」主廚將二頭雞改用高雄在地肉雞，簡易醃漬過後搭配檸檬葉與香茅高溫油炸，雞肉多汁軟嫩，就像是泰式鹽酥雞，一旁再巧妙搭配大樹鳳梨與內門百香果、燕巢芭樂特製果醬，讓整體口感清爽不膩，非常適合搭配啤酒一起享用。（編輯：陳仁華）1130606