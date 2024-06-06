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漁業署推薦鬼頭刀 餐廳吃得到、網購平台有優惠

2024/6/6 17:15（6/6 17:26 更新）
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漁業署持續行銷國產水產，近期焦點鎖定在春夏水產鬼頭刀，特別攜手多處漁會展開全台美味隱藏地圖活動，將鬼頭刀導入北中南共10家餐飲菜單中，歡迎老饕前往品嚐特級美味。中央社記者楊淑閔攝 113年6月6日
漁業署持續行銷國產水產，近期焦點鎖定在春夏水產鬼頭刀，特別攜手多處漁會展開全台美味隱藏地圖活動，將鬼頭刀導入北中南共10家餐飲菜單中，歡迎老饕前往品嚐特級美味。中央社記者楊淑閔攝 113年6月6日
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）COVID-19疫後消費力恢復，漁業署集結數家漁會，向消費者推薦春夏特級精品水產鬼頭刀，除了10家餐飲納入菜單，也可到「買魚去」平台選購，且消費鬼頭刀系列滿千送百元折扣碼。

持續行銷國產水產，農業部漁業署這次焦點鎖定在春夏吃得到的鬼頭刀。漁業署長張致盛指出，包含全國漁會及蘇澳區、東港區、新港區及琉球區等漁會，攜手展開全台美味隱藏地圖活動，將鬼頭刀導入北中南10家餐飲的菜單中，讓老饕可以品嚐特級美味。

漁業署補充，這10家餐飲包含台北市的沾美藝術庭苑、新竹樂心料理、The Local's Bistro、屏東白日夢居酒屋、貓耳朵貳店等餐廳。

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另外還有好禮四重奏，包含到「買魚去」平台消費鬼頭刀系列產品滿新台幣1000元，送百元折扣碼；在「買魚去」及活動消費鬼頭刀產品滿千元，可抽高級餐廳鬼頭刀套餐券；到合作店家消費鬼頭刀產品滿千元送「買魚去」鬼頭刀商品百元折扣碼；參加「買魚去」粉絲專頁活動，可抽高級餐廳餐券。

關於鬼頭刀的口感特色，漁業署說明，在夏威夷語中稱鬼頭刀為Mahi-Mahi，有勇猛威武的意思，口感佳、沒有魚腥味，簡單煎煮加上鹽巴即可成為宴客級的美味，脂肪含量也低於一般肉類，因此有個特殊菜單名為「藏著就沒朋友」的稱號。（編輯：管中維）1130606

#全國漁會
#張致盛
#農業部漁業署
張致盛
漁業署澄清黑鮪魚價每公斤339元 較112年高2%
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