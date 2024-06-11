買郵輪船艙等同買船票 觀光署：業者無須加保責任險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）觀光署今天指出，市面上旅行社販賣郵輪船艙是代售船票的概念，所以旅遊業者無須與旅客簽訂郵輪國外旅遊定型化契約，也無須投保責任險，若加購岸上行程，業者才需要簽約及加保責任險。

台灣港務公司統計，民國112年國際郵輪預報共327艘次，母港航線為164艘次；113年國際郵輪預報共482艘次，母港航線共330艘次，以基隆或高雄為母港航線的郵輪，包括：歌詩達郵輪、名勝世界郵輪、挪威郵輪及地中海榮耀號。

交通部觀光署表示，郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項，是就郵輪國外旅遊的集合及出發時地、組團旅遊最低人數及派遣領隊等予以規範。因此旅行業者如以團體旅遊方式操作，無論其是否向郵輪公司包船或切艙房，都需要揭露應記載及不得記載事項適用。

觀光署指出，如果業者僅單純販售郵輪公司船票（艙）而未涉及旅遊行程安排，且也未以團體旅遊方式操作，是屬於「委託代售」規定，因此就不適用發展觀光條例第29條第1項以及旅行業管理規則第53條第1項規定。

觀光署說明，旅行業者尚無須與旅客簽訂郵輪國外旅遊定型化契約，也無須投保責任保險，而應適用交通部航港局研擬的「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項草案」（僅適用於單純販售由國內出發郵輪公司船票）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

也就是說如果旅客是跟旅行業者購買航程房間，未加購岸上行程時，業者就不需要與旅客簽訂定型化契約，也不需要購買責任險；如果旅客有加購岸上行程，業者才需要簽訂契約以及加購責任險。

觀光署表示，旅行業者於代售郵輪公司船票時，應充分揭露郵輪公司船票取消、退費及旅客變更等相關資訊予旅客，避免衍生糾紛；同時提醒旅客宜購買旅遊平安保險及郵輪旅遊行程取消、延誤等相關保險，以因應郵輪旅遊行程實際航行時不確定性風險分擔。（編輯：張雅淨）1130611