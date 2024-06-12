李孟諺：台南市鐵路地下化預定2026年底完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）立法院交通委員會今天考察台南地區交通建設，交通部長李孟諺表示，台南市鐵路地下化預定2026年底完工，台南捷運未來進度也將更快。

立法院交通委員會今天考察台南鐵路地下化及台南捷運系統計畫等交通建設，李孟諺、鐵道局長楊正君、台鐵董事長杜微及台南市副市長葉澤山等人，陸續會勘永康區康橋大道平交道等地。

民進黨籍立委林俊憲指出，南科已成為台灣產值最高科學園區，台南卻是六都軌道建設起步最晚的城市，目前台南市鐵路地下化工程進度86.2%，隨著市區擴張，計畫北端的永康區、新化區已融入市區，且因南科車潮造成平交道嚴重堵塞，實有延伸必要。

至於台南捷運，林俊憲表示，藍線進度最快，綠線、深綠線也在可行性研究階段，黃線是下一條需要開始規劃路線，應展開先期作業。

李孟諺表示，台南市鐵路地下化預定2026年底完工，永康地下化延伸案已討論數次，只要完備相關計畫，交通部一定全力支持核定。

李孟諺說，總統賴清德和他對台南捷運非常了解，也花了很大心力推動，在賴總統支持下，他相信台南捷運未來進度一定會更快，除可行性評估幾條路線外，交通部也將補助黃線可行性經費，展開先期作業。（編輯：謝雅竹）1130612