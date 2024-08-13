車禍毀容半邊 電腦斷層3D列印無痕拼回完整的臉

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）50歲的李先生因車禍毀容半張臉，手術治療卻不理想，復位不對稱導致咬合不正、複視，走路都會暈，至馬偕醫院求助，透過電腦斷層導航與3D列印技術客製模型修復顏面，無痕拼回整張臉。

交通事故、運動傷害、暴力事件、跌倒等意外都可能導致顏面骨折，包括鼻骨、眼眶、顴骨、上顎和下顎骨折。收治了李先生的馬偕醫院口腔顎面外科主治醫師黃子桓今天在記者會表示，意外造成顏面骨折個案很常見，以馬偕醫院為例，每天都能從急診轉來10例左右。

黃子桓說，顏面骨折未妥善處理，可能會影響外觀、複視、眼球運動、牙齒咬合、咀嚼、言語和吞嚥等功能。李先生就是典型個案，今年1月在其他醫院進行顏面骨折修復手術，但術後仍有咬合不正，無法咀嚼，甚至出現骨髓炎、眼窩底塌陷等問題，因雙眼高低不同而複視。

李先生回憶，嚴重車禍手術結束後，原以為日子會漸漸恢復，不料患部開始化膿腫脹，難受到無法入睡，下巴錯位、咬合不好影響進食，連「能吃就是福」都做不到，非常痛苦，甚至因右眼窩塌陷，看向右邊物體都會產生複數影像，1個人會變2個人，不能騎車出門，連走路都困難。

生活大受影響的李先生，今年3月轉求馬偕醫院口腔顎面外科治療，一開始先解決下顎錯位，6月進行顏面骨折復位術，李先生說，面對再度開刀，本來擔心臉上會留下大刀疤、毀容，在排除生活困難取捨中，決定勇敢治療，「幸好臉上什麼傷痕都沒有留下，現在看東西也非常清楚。」

黃子桓說，讓李先生拼回整張臉的最大功臣，是術前使用電腦斷層模擬病人完整顏面骨骼的導航技術，再加上利用3D列印技術客製化眼眶骨及顴骨模型，預先調整眼底鈦合金骨板的形狀，除了精確重建病人最理想的術後結果，節省手術時間，還提升成功率避免再手術可能。

病人一定都不希望手術醒來後變成刀疤臉，黃子桓分享，無痕秘訣是從頭皮橫向切開，再將臉皮往下翻，定位骨塊位置，同時利用頭蓋骨的骨塊進行骨移植手術，修補前骨髓炎造成的大量骨缺損，不僅維持面部美觀，也不怕傷到精密的顏面神經。（編輯：陳政偉）1130813