醫：約2成法洛氏症病童 成年後嚴重肺動脈逆流

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）法洛氏四重症是常見先天性心臟病，多數小病患開刀矯正後可望正常生活。台大醫院小兒部副主任林銘泰提醒，約2成法洛氏症病童在成年後，出現嚴重肺動脈逆流，籲定期追蹤。

林銘泰今天接受媒體電訪指出，法洛氏四重症共4項特徵所以稱為「四重症」，包括心室中隔缺損、右心室出口狹窄、主動脈跨坐在左心室和右心室之間、右心室肥大。

根據台大醫院官網，法洛氏四重症如果未經治療，大約35%的患者會在1歲以前死亡，只有約50%的病患可以存活超過3歲，可以存活至成年的僅約5%。

林銘泰說，台灣每年新生寶寶約百人罹患法洛氏四重症，過去40年來累計至少6000名患者，多數經矯正手術可順利存活，成功開刀比例達9成5以上。

不過，林銘泰指出，過去認為只要小時候度過難關，以後就沒事了，台大持續追蹤結果，約2成左右的患者，會在成年後才發現幼時術後併發症惡化到最不好的狀況。

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最常見的狀況就是體力變差、喘等，林銘泰舉例如原本打球打得很好、爬山健步如飛，結果到了20歲正是年輕、狀態好的年紀，卻突然跑不動、爬沒兩步就氣喘吁吁，原來是法洛氏四重症矯正手術後，常有併發瓣膜逆流的問題。

林銘泰呼籲，小時候開過刀的法洛氏四重症患者，不論是否有症狀，術後每年至少定期追蹤1次，一旦發現問題，可以儘早處理，避免錯過黃金治療時間。台大兒童醫院於8月17日上午9時至12時舉辦「以心導管置換肺動脈瓣膜治療病友座談會」，希望法洛氏症病友與家屬可以多多報名參與。（編輯：陳政偉）1130815