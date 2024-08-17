瑞典挪威學生赴台踴躍 22人獲華語文及台灣獎學金

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩17日專電）今年度教育部台灣獎學金暨華語文獎學金共有22位來自挪威與瑞典的學生獲獎，駐瑞典代表處16日舉辦頒獎典禮，並邀請瑞典學界與政界代表出席觀禮。

2024年教育部台灣獎學金暨華語文獎學金實體及線上頒獎典禮16日由駐瑞典代表處代表谷瑞生主持，共計有18位受獎生到場及線上參與。

瑞典前任駐台代表歐瑞思（Anders Wollter），即將赴任的新任代表任荷雅（Helena Reitberger）、斯德哥爾摩大學（Stockholm University）資訊系及社會研究所代表，及奧斯陸大學（University of Oslo）東亞系台灣研究計畫主持人的艾皓德 （Halvor Eifring） 教授也應邀觀禮。

谷瑞生致詞表示，台灣民風友善熱情，政治民主自由且重視人權，經濟繁榮富裕，半導體及資訊科技等產業傲居全球，加上台灣高等教育追求卓越創新，誠為北歐年輕人眼中海外留學進修最佳選項。

典禮上，谷瑞生除了恭喜22位學生榮獲台灣獎學金暨華語文獎學金之外，也另說明奧斯陸大學與台灣大學簽定「台灣優華語計畫（Taiwan Huayu BEST Program）」合作協議，今年將運用教育部優華語計畫獎學金選送學生至台大進修。

谷瑞生表示，代表處樂見這種「校對校」制度化的學生交流，並將持續善用台華獎配額擴大與挪威、瑞典其他大學合作，讓更多學生到台灣學習語言或攻讀學位。

卸任返國的瑞典前任駐台代表歐瑞思對台灣政府深化台瑞年輕世代交流的努力表示高度肯定及感謝。即將赴任的任荷雅代表也表示，將把台瑞文教合作列為未來工作重點。

奧斯陸大學東亞系教授艾皓德詳細介紹其主持的台灣研究專案計畫期中成果及第2、3年預定推動之教研計畫。斯德哥爾摩大學電腦資訊系外辦主任趙淑姬（Suk-Hi Cho）則感謝代表處多方協助該系與淡江大學師生交流合作計畫，並表示台灣資訊科技居全球領先地位，成為該系海外交換計畫首選目標。

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今年共有來自瑞典及挪威主要大學東亞、中文系所等22名北歐學子獲得獎學金殊榮，其中教育部台灣獎學金1名，華語文獎學金21名。全球疫情解封後留學台灣熱潮尚未退去，獲獎生將赴台灣修讀學位學程或研習華語。

這次頒獎典禮共有受獎學生及師長現場及線上超過30餘人出席，代表處也邀請剛學成返回瑞典的留台校友會成員分享其精彩的留台經驗並作行前提醒。（編輯：高照芬）1130817